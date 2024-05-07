Некоторым курганцам вернут отопление в дома

07 мая 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

В мае отопление получат пострадавшие от паводка жители микрорайонов Затобольный и Тополя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане включат отопление в двух микрорайонах, чтобы пострадавшие от паводка жители смогли просушить свои дома. Тепло вернется в дома в Затобольном и Тополях, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». «Курганская генерирующая компания (КГК) с 8 по 18 мая возобновит подачу тепла в дома микрорайонов, пострадавших от весеннего паводка. Отопление будет включено в 36 домах микрорайона Затобольный и в 97 домах микрорайона Тополя, которые получают централизованное теплоснабжение», — сообщили в пресс-службе КГК. В 15 домах в микрорайоне Черемухово запустить тепло нельзя по техническим причинам (повреждение теплосети). Генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев сообщил, что теплоэнергетики хотят помочь пострадавшим курганцам привести дома в порядок после наводнения. Жители затопленных микрорайонов платят за тепловую энергию весь год равными платежами по нормативу. За период с 15 по 23 апреля им был сделан перерасчет, сумма за апрель стала ниже. В период с 8 по 18 мая дополнительные счета за поставку теплового ресурса выставляться не будут. Плата за отопление за май для потребителей останется без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане включат отопление в двух микрорайонах, чтобы пострадавшие от паводка жители смогли просушить свои дома. Тепло вернется в дома в Затобольном и Тополях, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». «Курганская генерирующая компания (КГК) с 8 по 18 мая возобновит подачу тепла в дома микрорайонов, пострадавших от весеннего паводка. Отопление будет включено в 36 домах микрорайона Затобольный и в 97 домах микрорайона Тополя, которые получают централизованное теплоснабжение», — сообщили в пресс-службе КГК. В 15 домах в микрорайоне Черемухово запустить тепло нельзя по техническим причинам (повреждение теплосети). Генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев сообщил, что теплоэнергетики хотят помочь пострадавшим курганцам привести дома в порядок после наводнения. Жители затопленных микрорайонов платят за тепловую энергию весь год равными платежами по нормативу. За период с 15 по 23 апреля им был сделан перерасчет, сумма за апрель стала ниже. В период с 8 по 18 мая дополнительные счета за поставку теплового ресурса выставляться не будут. Плата за отопление за май для потребителей останется без изменений.