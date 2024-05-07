Курганской больнице, где больше года нет рентгена, дали деньги на ремонт аппарата

Шадринской центральной районной больнице Курганской области выделили средства на ремонт сломанного рентгеновского аппарата. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. Информация о закупке рентгеновской трубки для аппарата указана на портале госзакупок.
«Больница почти год работает без рентгена, пациентов на обследование возят в другое медицинское учреждения города. После жалоб и публикаций Шадринской ЦРБ выделили средства на ремонт старого рентгеновского аппарата. Пациенты и медики ждут ремонта, но пока аппарат не починили», — сообщил источник.
По данным портала госзакупок, в апреле 2024 года проведены торги на оказание услуг по проведению ремонта рентгеновской трубки (RTM90HS) для установки телеуправляемой рентгенодиагностической GLINODIGIT. Стартовая цена контракта — 900 тысяч рублей. Два участника торгов предложили выполнить работу за 751,5 тысячи рублей. Победитель торгов определен.
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить сроки ремонта рентгеновского оборудования Шадринской ЦРБ. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что курганская больница год не может запустить аппарат стоимостью 11 млн рублей. В депздраве тогда пояснили, в 2022 году Шадринская ЦРБ заключил договор на поставку нового цифрового рентген-аппарата. После установки оборудования выяснилось, что оно не соответствует условиям контракта и регистрационному удостоверению. Поставщик отказался выполнить требования заказчика, а заказчик не стал оплачивать покупку. После проведения судебных разбирательств с поставщиком, больница планирует вернуться к вопросу о покупке нового оборудования.
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Шадринской центральной районной больнице Курганской области выделили средства на ремонт сломанного рентгеновского аппарата. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. Информация о закупке рентгеновской трубки для аппарата указана на портале госзакупок. «Больница почти год работает без рентгена, пациентов на обследование возят в другое медицинское учреждения города. После жалоб и публикаций Шадринской ЦРБ выделили средства на ремонт старого рентгеновского аппарата. Пациенты и медики ждут ремонта, но пока аппарат не починили», — сообщил источник. По данным портала госзакупок, в апреле 2024 года проведены торги на оказание услуг по проведению ремонта рентгеновской трубки (RTM90HS) для установки телеуправляемой рентгенодиагностической GLINODIGIT. Стартовая цена контракта — 900 тысяч рублей. Два участника торгов предложили выполнить работу за 751,5 тысячи рублей. Победитель торгов определен. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить сроки ремонта рентгеновского оборудования Шадринской ЦРБ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская больница год не может запустить аппарат стоимостью 11 млн рублей. В депздраве тогда пояснили, в 2022 году Шадринская ЦРБ заключил договор на поставку нового цифрового рентген-аппарата. После установки оборудования выяснилось, что оно не соответствует условиям контракта и регистрационному удостоверению. Поставщик отказался выполнить требования заказчика, а заказчик не стал оплачивать покупку. После проведения судебных разбирательств с поставщиком, больница планирует вернуться к вопросу о покупке нового оборудования.