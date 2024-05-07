Курганской больнице, где больше года нет рентгена, дали деньги на ремонт аппарата

В Шадринской ЦРБ отремонтируют рентген-аппарат

07 мая 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ планируют отремонтировать старый рентген-аппарат (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шадринской центральной районной больнице Курганской области выделили средства на ремонт сломанного рентгеновского аппарата. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. Информация о закупке рентгеновской трубки для аппарата указана на портале госзакупок. «Больница почти год работает без рентгена, пациентов на обследование возят в другое медицинское учреждения города. После жалоб и публикаций Шадринской ЦРБ выделили средства на ремонт старого рентгеновского аппарата. Пациенты и медики ждут ремонта, но пока аппарат не починили», — сообщил источник. По данным портала госзакупок, в апреле 2024 года проведены торги на оказание услуг по проведению ремонта рентгеновской трубки (RTM90HS) для установки телеуправляемой рентгенодиагностической GLINODIGIT. Стартовая цена контракта — 900 тысяч рублей. Два участника торгов предложили выполнить работу за 751,5 тысячи рублей. Победитель торгов определен. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить сроки ремонта рентгеновского оборудования Шадринской ЦРБ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская больница год не может запустить аппарат стоимостью 11 млн рублей. В депздраве тогда пояснили, в 2022 году Шадринская ЦРБ заключил договор на поставку нового цифрового рентген-аппарата. После установки оборудования выяснилось, что оно не соответствует условиям контракта и регистрационному удостоверению. Поставщик отказался выполнить требования заказчика, а заказчик не стал оплачивать покупку. После проведения судебных разбирательств с поставщиком, больница планирует вернуться к вопросу о покупке нового оборудования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шадринской центральной районной больнице Курганской области выделили средства на ремонт сломанного рентгеновского аппарата. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. Информация о закупке рентгеновской трубки для аппарата указана на портале госзакупок. «Больница почти год работает без рентгена, пациентов на обследование возят в другое медицинское учреждения города. После жалоб и публикаций Шадринской ЦРБ выделили средства на ремонт старого рентгеновского аппарата. Пациенты и медики ждут ремонта, но пока аппарат не починили», — сообщил источник. По данным портала госзакупок, в апреле 2024 года проведены торги на оказание услуг по проведению ремонта рентгеновской трубки (RTM90HS) для установки телеуправляемой рентгенодиагностической GLINODIGIT. Стартовая цена контракта — 900 тысяч рублей. Два участника торгов предложили выполнить работу за 751,5 тысячи рублей. Победитель торгов определен. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить сроки ремонта рентгеновского оборудования Шадринской ЦРБ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская больница год не может запустить аппарат стоимостью 11 млн рублей. В депздраве тогда пояснили, в 2022 году Шадринская ЦРБ заключил договор на поставку нового цифрового рентген-аппарата. После установки оборудования выяснилось, что оно не соответствует условиям контракта и регистрационному удостоверению. Поставщик отказался выполнить требования заказчика, а заказчик не стал оплачивать покупку. После проведения судебных разбирательств с поставщиком, больница планирует вернуться к вопросу о покупке нового оборудования.