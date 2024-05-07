МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде с дождем и ветром

07 мая 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Свердловской области 8 мая ожидаются сильные осадки из снега и дождя, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! Сильные осадки в виде снега, дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются на территории Свердловской области 8 мая», — сказали в ведомстве. Свердловчан призывали тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок. На Среднем Урале 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Из-за непогоды без электричества остались порядка 70 тысяч жителей. Сейчас же специалисты полностью восстановили энергоснабжение на территории региона. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 8 мая ожидаются сильные осадки из снега и дождя, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! Сильные осадки в виде снега, дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются на территории Свердловской области 8 мая», — сказали в ведомстве. Свердловчан призывали тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок. На Среднем Урале 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Из-за непогоды без электричества остались порядка 70 тысяч жителей. Сейчас же специалисты полностью восстановили энергоснабжение на территории региона. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.