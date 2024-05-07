МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде с дождем и ветром

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Снег на улицах Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, фонари освещения, снегопад
Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок из-за непогоды Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Свердловской области 8 мая ожидаются сильные осадки из снега и дождя, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! Сильные осадки в виде снега, дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются на территории Свердловской области 8 мая», — сказали в ведомстве.

Свердловчан призывали тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок.

На Среднем Урале 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Из-за непогоды без электричества остались порядка 70 тысяч жителей. Сейчас же специалисты полностью восстановили энергоснабжение на территории региона. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.

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В Свердловской области 8 мая ожидаются сильные осадки из снега и дождя, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! Сильные осадки в виде снега, дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются на территории Свердловской области 8 мая», — сказали в ведомстве. Свердловчан призывали тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок. На Среднем Урале 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Из-за непогоды без электричества остались порядка 70 тысяч жителей. Сейчас же специалисты полностью восстановили энергоснабжение на территории региона. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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