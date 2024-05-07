Shot: задержанного в России сержанта армии США отправили на карантин

07 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Американский военный находится под стражей до 2 июля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганства, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блэка посадили в карантинную камеру к обвиняемым в аналогичных преступлениях — арестованным за кражи и хулиганку. Всего карантин длится около 10 дней», — говорится в публикации. Там отметили, что военный уже прошел медосмотр, с ним все в порядке. Скоро у него состоится встреча с адвокатом. Shot пишет, что военного задержали за избиения своей девушки. По данным канала, предыдущий случай произошел в Южной Корее. После очередного женщина, тогда военный украл еще 200 тысяч рублей, на выдержала и обратилась в полицию. Блэк был задержан во Владивостоке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блек арестован до 2 июля. В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании военного, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганства, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блэка посадили в карантинную камеру к обвиняемым в аналогичных преступлениях — арестованным за кражи и хулиганку. Всего карантин длится около 10 дней», — говорится в публикации. Там отметили, что военный уже прошел медосмотр, с ним все в порядке. Скоро у него состоится встреча с адвокатом. Shot пишет, что военного задержали за избиения своей девушки. По данным канала, предыдущий случай произошел в Южной Корее. После очередного женщина, тогда военный украл еще 200 тысяч рублей, на выдержала и обратилась в полицию. Блэк был задержан во Владивостоке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блек арестован до 2 июля. В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании военного, передает RT.