Shot: задержанного в России сержанта армии США отправили на карантин

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Американский военный находится под стражей до 2 июля Фото:

Сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганства, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Блэка посадили в карантинную камеру к обвиняемым в аналогичных преступлениях — арестованным за кражи и хулиганку. Всего карантин длится около 10 дней», — говорится в публикации. Там отметили, что военный уже прошел медосмотр, с ним все в порядке. Скоро у него состоится встреча с адвокатом.

Shot пишет, что военного задержали за избиения своей девушки. По данным канала, предыдущий случай произошел в Южной Корее. После очередного женщина, тогда военный украл еще 200 тысяч рублей, на выдержала и обратилась в полицию. Блэк был задержан во Владивостоке.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блек арестован до 2 июля. В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании военного, передает RT.

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Сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганства, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блэка посадили в карантинную камеру к обвиняемым в аналогичных преступлениях — арестованным за кражи и хулиганку. Всего карантин длится около 10 дней», — говорится в публикации. Там отметили, что военный уже прошел медосмотр, с ним все в порядке. Скоро у него состоится встреча с адвокатом. Shot пишет, что военного задержали за избиения своей девушки. По данным канала, предыдущий случай произошел в Южной Корее. После очередного женщина, тогда военный украл еще 200 тысяч рублей, на выдержала и обратилась в полицию. Блэк был задержан во Владивостоке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блек арестован до 2 июля. В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании военного, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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