Парад техники 9 мая возглавят челябинские танки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.RU

«В построении участвуют 1886 человек. В их числе: сводный оркестр, знаменная группа, почетный караул, правоохранительные органы, войска Челябинского гарнизона, колледжи, вузы и учащиеся школы №45. Впереди парада техники — наши знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152», — сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина.

Парад в честь Дня Победы в Челябинске начнется на площади Революции в 11:00 9 мая. После празднование продолжится на других площадках города, а вечером пройдет праздничный концерт с участием Григория Лепса.

В построении 9 мая примут участие 1886 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная репетиция прошла в Челябинске 7 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Танки возглавят парад дорожной техники, следом за ними пойдут современные и ретро-модели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В параде традиционно примет участие почетный караул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная репетиция парада проходит с 15:00 до 19:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В параде примет участие 15 парадных коробок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центр Челябинска выведут современную военную технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU