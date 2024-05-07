В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.RU
«В построении участвуют 1886 человек. В их числе: сводный оркестр, знаменная группа, почетный караул, правоохранительные органы, войска Челябинского гарнизона, колледжи, вузы и учащиеся школы №45. Впереди парада техники — наши знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152», — сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина.
Парад в честь Дня Победы в Челябинске начнется на площади Революции в 11:00 9 мая. После празднование продолжится на других площадках города, а вечером пройдет праздничный концерт с участием Григория Лепса.
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В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.RU «В построении участвуют 1886 человек. В их числе: сводный оркестр, знаменная группа, почетный караул, правоохранительные органы, войска Челябинского гарнизона, колледжи, вузы и учащиеся школы №45. Впереди парада техники — наши знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152», — сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина. Парад в честь Дня Победы в Челябинске начнется на площади Революции в 11:00 9 мая. После празднование продолжится на других площадках города, а вечером пройдет праздничный концерт с участием Григория Лепса.