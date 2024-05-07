В центр Челябинска вошли танки. Фото, видео

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Танки. Челябинск
Парад техники 9 мая возглавят челябинские танки Фото:

В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.RU

«В построении участвуют 1886 человек. В их числе: сводный оркестр, знаменная группа, почетный караул, правоохранительные органы, войска Челябинского гарнизона, колледжи, вузы и учащиеся школы №45. Впереди парада техники — наши знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152», — сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина.

Парад в честь Дня Победы в Челябинске начнется на площади Революции в 11:00 9 мая. После празднование продолжится на других площадках города, а вечером пройдет праздничный концерт с участием Григория Лепса.

Танки. Челябинск
В построении 9 мая примут участие 1886 человек
Фото:
Танки. Челябинск
Генеральная репетиция прошла в Челябинске 7 мая
Фото:
Танки. Челябинск
Танки возглавят парад дорожной техники, следом за ними пойдут современные и ретро-модели
Фото:
Танки. Челябинск
В параде традиционно примет участие почетный караул
Фото:
Танки. Челябинск
Генеральная репетиция парада проходит с 15:00 до 19:00
Фото:
Танки. Челябинск
В параде примет участие 15 парадных коробок
Фото:
Танки. Челябинск
В центр Челябинска выведут современную военную технику
Фото:

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В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.RU «В построении участвуют 1886 человек. В их числе: сводный оркестр, знаменная группа, почетный караул, правоохранительные органы, войска Челябинского гарнизона, колледжи, вузы и учащиеся школы №45. Впереди парада техники — наши знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152», — сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина. Парад в честь Дня Победы в Челябинске начнется на площади Революции в 11:00 9 мая. После празднование продолжится на других площадках города, а вечером пройдет праздничный концерт с участием Григория Лепса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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