Узбекская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из ХМАО в Ташкент

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Самолеты «Узбекских авиалиний» начнут летать из Нижневартовска в Ташкент еженедельно Фото:

В ХМАО запустят новый прямой авиамаршрут из Нижневартовска в Узбекистан. Еженедельные международные рейсы будет выполнять компания «Узбекские авиалинии» («Uzbekistan Airways»).

«„Узбекские авиалинии“ подтвердили начало полетов из Нижневартовска в Ташкент. Для этой авиакомпании Ташкент — это основной аэропорт, из него пассажиры могут добраться транзитом в пункты назначения по всему миру», — отметил важность события исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров.

Воздушные суда «Узбекских авиалиний» начнут полеты из аэропорта Нижневартовска 14 июня. Самолеты будут отправляться один раз в неделю — по пятницам.

Ранее URA.RU писало, что весной запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Из выполняет авиакомпания «ИрАэро».

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В ХМАО запустят новый прямой авиамаршрут из Нижневартовска в Узбекистан. Еженедельные международные рейсы будет выполнять компания «Узбекские авиалинии» («Uzbekistan Airways»). «„Узбекские авиалинии“ подтвердили начало полетов из Нижневартовска в Ташкент. Для этой авиакомпании Ташкент — это основной аэропорт, из него пассажиры могут добраться транзитом в пункты назначения по всему миру», — отметил важность события исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Воздушные суда «Узбекских авиалиний» начнут полеты из аэропорта Нижневартовска 14 июня. Самолеты будут отправляться один раз в неделю — по пятницам. Ранее URA.RU писало, что весной запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Из выполняет авиакомпания «ИрАэро».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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