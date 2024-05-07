Узбекская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из ХМАО в Ташкент

07 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Самолеты «Узбекских авиалиний» начнут летать из Нижневартовска в Ташкент еженедельно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО запустят новый прямой авиамаршрут из Нижневартовска в Узбекистан. Еженедельные международные рейсы будет выполнять компания «Узбекские авиалинии» («Uzbekistan Airways»). «„Узбекские авиалинии“ подтвердили начало полетов из Нижневартовска в Ташкент. Для этой авиакомпании Ташкент — это основной аэропорт, из него пассажиры могут добраться транзитом в пункты назначения по всему миру», — отметил важность события исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Воздушные суда «Узбекских авиалиний» начнут полеты из аэропорта Нижневартовска 14 июня. Самолеты будут отправляться один раз в неделю — по пятницам. Ранее URA.RU писало, что весной запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Из выполняет авиакомпания «ИрАэро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО запустят новый прямой авиамаршрут из Нижневартовска в Узбекистан. Еженедельные международные рейсы будет выполнять компания «Узбекские авиалинии» («Uzbekistan Airways»). «„Узбекские авиалинии“ подтвердили начало полетов из Нижневартовска в Ташкент. Для этой авиакомпании Ташкент — это основной аэропорт, из него пассажиры могут добраться транзитом в пункты назначения по всему миру», — отметил важность события исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Воздушные суда «Узбекских авиалиний» начнут полеты из аэропорта Нижневартовска 14 июня. Самолеты будут отправляться один раз в неделю — по пятницам. Ранее URA.RU писало, что весной запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Из выполняет авиакомпания «ИрАэро».