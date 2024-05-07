Госдума утвердит новый состав правительства максимально быстро

Депутат Гусев: формирование кабинета министров завершится в течение 2-3 недель

07 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Гусев в беседе с URA.RU раскрыл особенности новой процедуры формирования кабинета министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ после произошедшей седьмого мая отставки будет сформировано в кратчайшие сроки. О том, как будет происходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров URA.RU в эксклюзивном интервью рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственного за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. — Дмитрий Геннадьевич, будущий состав правительства формируется впервые после внесения поправок в конституцию. Как пройдет назначение нового премьера? — Согласно конституции председатель правительства назначается президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой. Госдума должна рассмотреть представленную президентом кандидатуру в течение недели со дня внесения представления. — Есть с чем сравнить новую процедуру? — Мы рассматривали отчет председателя правительства, думаю, что будет аналогичная процедура. Кандидата на пост главы правительства представит или полномочный представитель президента, или председатель Госдумы. Кандидат выступит с основными тезисами предстоящей работы, как он видит свою деятельность на посту. Депутаты зададут свои вопросы. Далее выступят профильные комитеты, и будет голосование. Полагаю, что комитет по контролю в течение недели детально определит процедуру и предложит на утверждение Совета Думы. Депутат Гусев рассказал, что процедура утверждения нового состава кабмина будет похожа на отчет председателя правительства в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Как Госдума будет утверждать предложенные кандидатуры министров и вице-премьеров? — После назначения, новый глава правительства представляет Госдуме своих первых замов и министров. Полагаю, что Госдума будет рассматривать кандидатуры по процедуре аналогичной отчетам министров. Только будем заслушивать не отчет министра, а план его работы и то, как будет решать задачи, стоящие перед Министерством. — Планируются ли встречи кандидатов на должности министров с фракциями или профильными комитетами? — Считаю, что такие встречи важны и они обязательно должны быть. Более того, при назначении профильных министров мнение профильного комитета должно стать решающим при принятии решения на Пленарном заседании. Новость по теме Депутат Госдумы Наумов рассказал о пяти новых вице-премьерах в России — Что зависит от таких встреч? — Здесь, конечно, будет имееть большое значение, мнение, которое выскажет профильный комитет. Поддержит ли он кандидатуру министра, те рекомендации, которые выскажет. После, на пленарном заседании — заслушаем доклад кандидата на должность министра и профильного комитета. — Это важное нововведение? — Новым и важным является то, что существенно повышается ответственность профильного комитета Госдумы за кандидатуру. Ответственность Комитетов ГД за назначение профильных министров активно обсуждалась при введении новой Конституции. Профильные министры и заместители председателя теперь назначаются после обязательного согласования с профильными Комитетами. — Сколько времени уйдет на формирование нового кабмина? — С учетом того, что у нас сейчас 22 министерства, из которых на назначение кабинета министров правительства РФ может уйти от двух до трех недель. Государственная Дума, полагаю, приложит все усилия, чтобы сократить это время и обеспечить максимально быстрое назначение всех министров. Максимальные сроки, в течение которых по закону должно завершиться формирование нового состава правительства Антон Григорьев, Дмитрий Циулин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ после произошедшей седьмого мая отставки будет сформировано в кратчайшие сроки. О том, как будет происходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров URA.RU в эксклюзивном интервью рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственного за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. — Дмитрий Геннадьевич, будущий состав правительства формируется впервые после внесения поправок в конституцию. Как пройдет назначение нового премьера? — Согласно конституции председатель правительства назначается президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой. Госдума должна рассмотреть представленную президентом кандидатуру в течение недели со дня внесения представления. — Есть с чем сравнить новую процедуру? — Мы рассматривали отчет председателя правительства, думаю, что будет аналогичная процедура. — Как Госдума будет утверждать предложенные кандидатуры министров и вице-премьеров? — После назначения, новый глава правительства представляет Госдуме своих первых замов и министров. Полагаю, что Госдума будет рассматривать кандидатуры по процедуре аналогичной отчетам министров. Только будем заслушивать не отчет министра, а план его работы и то, как будет решать задачи, стоящие перед Министерством. — Планируются ли встречи кандидатов на должности министров с фракциями или профильными комитетами? — Считаю, что такие встречи важны и они обязательно должны быть. Более того, при назначении профильных министров мнение профильного комитета должно стать решающим при принятии решения на Пленарном заседании. — Что зависит от таких встреч? — Здесь, конечно, будет имееть большое значение, мнение, которое выскажет профильный комитет. Поддержит ли он кандидатуру министра, те рекомендации, которые выскажет. После, на пленарном заседании — заслушаем доклад кандидата на должность министра и профильного комитета. — Это важное нововведение? — Новым и важным является то, что существенно повышается ответственность профильного комитета Госдумы за кандидатуру. Ответственность Комитетов ГД за назначение профильных министров активно обсуждалась при введении новой Конституции. Профильные министры и заместители председателя теперь назначаются после обязательного согласования с профильными Комитетами. — Сколько времени уйдет на формирование нового кабмина?