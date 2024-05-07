Госдума утвердит новый состав правительства максимально быстро

Правительство РФ после произошедшей седьмого мая отставки будет сформировано в кратчайшие сроки. О том, как будет происходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров URA.RU в эксклюзивном интервью рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственного за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина.
— Дмитрий Геннадьевич, будущий состав правительства формируется впервые после внесения поправок в конституцию. Как пройдет назначение нового премьера?
— Согласно конституции председатель правительства назначается президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой. Госдума должна рассмотреть представленную президентом кандидатуру в течение недели со дня внесения представления.
— Есть с чем сравнить новую процедуру?
— Мы рассматривали отчет председателя правительства, думаю, что будет аналогичная процедура.
Кандидата на пост главы правительства представит или полномочный представитель президента, или председатель Госдумы. Кандидат выступит с основными тезисами предстоящей работы, как он видит свою деятельность на посту. Депутаты зададут свои вопросы. Далее выступят профильные комитеты, и будет голосование. Полагаю, что комитет по контролю в течение недели детально определит процедуру и предложит на утверждение Совета Думы.
— Как Госдума будет утверждать предложенные кандидатуры министров и вице-премьеров?
— После назначения, новый глава правительства представляет Госдуме своих первых замов и министров. Полагаю, что Госдума будет рассматривать кандидатуры по процедуре аналогичной отчетам министров. Только будем заслушивать не отчет министра, а план его работы и то, как будет решать задачи, стоящие перед Министерством.
— Планируются ли встречи кандидатов на должности министров с фракциями или профильными комитетами?
— Считаю, что такие встречи важны и они обязательно должны быть. Более того, при назначении профильных министров мнение профильного комитета должно стать решающим при принятии решения на Пленарном заседании.
— Что зависит от таких встреч?
— Здесь, конечно, будет имееть большое значение, мнение, которое выскажет профильный комитет. Поддержит ли он кандидатуру министра, те рекомендации, которые выскажет. После, на пленарном заседании — заслушаем доклад кандидата на должность министра и профильного комитета.
— Это важное нововведение?
— Новым и важным является то, что существенно повышается ответственность профильного комитета Госдумы за кандидатуру. Ответственность Комитетов ГД за назначение профильных министров активно обсуждалась при введении новой Конституции. Профильные министры и заместители председателя теперь назначаются после обязательного согласования с профильными Комитетами.
— Сколько времени уйдет на формирование нового кабмина?
— С учетом того, что у нас сейчас 22 министерства, из которых на назначение кабинета министров правительства РФ может уйти от двух до трех недель. Государственная Дума, полагаю, приложит все усилия, чтобы сократить это время и обеспечить максимально быстрое назначение всех министров.
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