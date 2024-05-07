Депутат Госдумы Наумов рассказал о пяти новых вице-премьерах в России

В скором времени может пройти знакомство с новыми кандидатурами министров и вице-премьеров правительства России. Прошлый состав подал в отставку в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Либерально-Демократической партии России в Государственной Думе, депутат Станислав Наумов.
«По моим предположениям, нам вместе с сенаторами предстоит знакомство с пятью новыми вице-премьерами и министрами», — заявил Наумов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Депутат также отметил, что среди министров будет произведено три или четыре перестановки. Кроме того, некоторые из ротируемых министров будут утверждены Советом Федерации, а не Госдумой.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что на пост премьер-министра РФ Путин предложит кандидатуру Михаила Мишустина. Помимо прочего, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кандидаты на посты в новое правительство могут быть рассмотрены 15 мая.
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