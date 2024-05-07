Депутат Госдумы Наумов рассказал о пяти новых вице-премьерах в России

Депутат Госдумы Наумов предрек появление пяти новых вице-премьеров в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Наумов анонсировал близкое знакомство с пятью членами нового правительства РФ Фото:
новость из сюжета
Формирование нового правительства России

В скором времени может пройти знакомство с новыми кандидатурами министров и вице-премьеров правительства России. Прошлый состав подал в отставку в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Либерально-Демократической партии России в Государственной Думе, депутат Станислав Наумов.

«По моим предположениям, нам вместе с сенаторами предстоит знакомство с пятью новыми вице-премьерами и министрами», — заявил Наумов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Депутат также отметил, что среди министров будет произведено три или четыре перестановки. Кроме того, некоторые из ротируемых министров будут утверждены Советом Федерации, а не Госдумой.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что на пост премьер-министра РФ Путин предложит кандидатуру Михаила Мишустина. Помимо прочего, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кандидаты на посты в новое правительство могут быть рассмотрены 15 мая.

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В скором времени может пройти знакомство с новыми кандидатурами министров и вице-премьеров правительства России. Прошлый состав подал в отставку в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Либерально-Демократической партии России в Государственной Думе, депутат Станислав Наумов. «По моим предположениям, нам вместе с сенаторами предстоит знакомство с пятью новыми вице-премьерами и министрами», — заявил Наумов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Депутат также отметил, что среди министров будет произведено три или четыре перестановки. Кроме того, некоторые из ротируемых министров будут утверждены Советом Федерации, а не Госдумой. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что на пост премьер-министра РФ Путин предложит кандидатуру Михаила Мишустина. Помимо прочего, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кандидаты на посты в новое правительство могут быть рассмотрены 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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