Захарова назвала условие удара России по Великобритании

Захарова: РФ ударит по объектам Британии, если Киев воспользуется ее оружием

Мария Захарова заявила, что у России есть право на ответный удар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если реализуются угрозы Лондона об атаке Украины по России британским оружием, то у РФ есть право на ответный удар. Об этом заявил официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна оставляет за собой право отвечать соответствующим образом. То есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она также отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Политик высказался, что Украина может использовать британское оружие для удара по России, это легитимно. Захарова отмечает, что эти слова «что-то абсолютно безумное». 6 мая послу Великобритании в Москве Найджел Кейси был варыжен протест, передает RT.

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