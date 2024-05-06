Россия проведет ядерные учения: МИД назвал причины и пригрозил Запад

МИД РФ: военные объекты Британии могут стать целями России в ответ на удары ВСУ

06 мая 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Ядерные учения проводятся для того, чтобы остудить горячие головы в НАТО, заявили в МИД РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ. F-16 на Украине будут восприниматься Россией как ядерные объекты, а ядерные учения Москвы направлены на тушение «горячих голов в НАТО». Главные заявления МИД РФ — в материале URA.RU. У России есть право ударить по Британии Если Украина будет использовать для ударов по территории России британские ракеты, то у РФ есть право атаковать военные объекты в самой Великобритании. Это касается ракет Storm Shadow, которые есть у Киева. ВСУ уже несколько раз их применяли, например, для атаки по Крыму. До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Ядерные учения России призваны остудить горячие головы НАТО Россия вправе реагировать на угрозы безопасности страны в соответствии с военной доктриной, напомнили в МИД РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия специально проводит учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Их необходимость продиктована заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия, направленных на нагнетание силового давления на Россию и создание дополнительных угроз безопасности в привязке к конфликту на Украине. «В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит горячие головы в западных столицах», — сказано в заявлении МИД РФ . Там отметили, что заявления и действия Киева и его союзников все ближе подводят к накоплению критической массы. Россия вправе реагировать на новые вызовы, применяя свою военную доктрину. Вопрос о необходимости разместить американское ядерное оружие на польской территории был прямо поставлен Варшавой перед Вашингтоном, причем в практической плоскости, добавили в министерстве. США наращивают военное присутствие в Европе США открыто встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено соответствующим договором. В МИД РФ отметили, что Вашингтон не только игнорирует документ, но и «торпедирует российские инициативы по поддержанию жизнеспособности данного соглашения». «Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы на время проведения учений с союзниками. Это указывает на то, что производство и „обкатка“ данных вооружений идет полным ходом. Мы в праве реагировать зеркально», — заявили в МИД РФ. В ответ на это Росси активизирует разработку и испытания своих РСМД. Это не займет много времени. География размещения ракет остается не раскрытой, в МИД заявили, что этот вопрос будет решаться позднее. F-16 на Украине будут восприниматься как носители ядерного оружия У F-16 есть две модификации: ядерная и обычная Фото: Министерство обороны Великобритании Американские самолеты F-16, которые есть в двух версиях: ядерной и неядерной, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это произойдет, если они отправятся на Украину. «Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых „совместных ядерных миссиях“ НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг НАТО и США как целенаправленную провокацию», — добавили в МИД РФ. Франция пытается вступить в конфронтацию с Россией Франция готова и намерена вступить в конфликт с Россией. Это стало явно после заявлений французского президента Эммануэля Макрона, который высказался об отправке военных на Украину. «Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции… Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — сообщили в МИД. Заявления Макрона и действия других членов НАТО прямо указывают на то, что они хотят эскалации конфликта на Украине. Он в итоге способен перерасти в противостояние России и Североатлантического блока. НАТО намерена попытаться нанести России «стратегическое поражение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ. F-16 на Украине будут восприниматься Россией как ядерные объекты, а ядерные учения Москвы направлены на тушение «горячих голов в НАТО». Главные заявления МИД РФ — в материале URA.RU. Если Украина будет использовать для ударов по территории России британские ракеты, то у РФ есть право атаковать военные объекты в самой Великобритании. Это касается ракет Storm Shadow, которые есть у Киева. ВСУ уже несколько раз их применяли, например, для атаки по Крыму. До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Россия специально проводит учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Их необходимость продиктована заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия, направленных на нагнетание силового давления на Россию и создание дополнительных угроз безопасности в привязке к конфликту на Украине. Там отметили, что заявления и действия Киева и его союзников все ближе подводят к накоплению критической массы. Россия вправе реагировать на новые вызовы, применяя свою военную доктрину. Вопрос о необходимости разместить американское ядерное оружие на польской территории был прямо поставлен Варшавой перед Вашингтоном, причем в практической плоскости, добавили в министерстве. США открыто встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено соответствующим договором. В МИД РФ отметили, что Вашингтон не только игнорирует документ, но и «торпедирует российские инициативы по поддержанию жизнеспособности данного соглашения». В ответ на это Росси активизирует разработку и испытания своих РСМД. Это не займет много времени. География размещения ракет остается не раскрытой, в МИД заявили, что этот вопрос будет решаться позднее. Американские самолеты F-16, которые есть в двух версиях: ядерной и неядерной, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это произойдет, если они отправятся на Украину. Франция готова и намерена вступить в конфликт с Россией. Это стало явно после заявлений французского президента Эммануэля Макрона, который высказался об отправке военных на Украину. Заявления Макрона и действия других членов НАТО прямо указывают на то, что они хотят эскалации конфликта на Украине. Он в итоге способен перерасти в противостояние России и Североатлантического блока. НАТО намерена попытаться нанести России «стратегическое поражение».