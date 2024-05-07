На Параде Победы покажут новое мощнейшее оружие России

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Генеральная репетиция парада Победы в Москве, военная техника, армия россии
На параде Победы в Москве могут показать установку «Коалиция» Фото:

В Москве на параде Победы могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция». Однако на данный момент все держится в секрете. Об этом сообщил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

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«Может быть, появится самоходно-артиллерийская установка „Коалиция“, это пока что держится в секрете. Это наше новое эффективное оружие», — передает NEWS.ru слова Баранеца. Он отметил, что в основном на параде россияне увидят ту же военную технику, которая была показана в 2023 году.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на парад Победы лидеров Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Также специальное приглашение получили глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, передает телеканал 360.

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В Москве на параде Победы могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция». Однако на данный момент все держится в секрете. Об этом сообщил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Может быть, появится самоходно-артиллерийская установка „Коалиция“, это пока что держится в секрете. Это наше новое эффективное оружие», — передает NEWS.ru слова Баранеца. Он отметил, что в основном на параде россияне увидят ту же военную технику, которая была показана в 2023 году. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на парад Победы лидеров Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Также специальное приглашение получили глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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