На Параде Победы покажут новое мощнейшее оружие России

07 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

На параде Победы в Москве могут показать установку «Коалиция» Фото: Роман Наумов © URA.RU В Москве на параде Победы могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция». Однако на данный момент все держится в секрете. Об этом сообщил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Новость по теме В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы. Фоторепортаж «Может быть, появится самоходно-артиллерийская установка „Коалиция“, это пока что держится в секрете. Это наше новое эффективное оружие», — передает NEWS.ru слова Баранеца. Он отметил, что в основном на параде россияне увидят ту же военную технику, которая была показана в 2023 году. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на парад Победы лидеров Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Также специальное приглашение получили глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на параде Победы могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция». Однако на данный момент все держится в секрете. Об этом сообщил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Может быть, появится самоходно-артиллерийская установка „Коалиция“, это пока что держится в секрете. Это наше новое эффективное оружие», — передает NEWS.ru слова Баранеца. Он отметил, что в основном на параде россияне увидят ту же военную технику, которая была показана в 2023 году. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на парад Победы лидеров Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Также специальное приглашение получили глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, передает телеканал 360.