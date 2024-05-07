Евросоюз планирует санкциями ударить по новому газовому проекту России

Bloomberg: ЕС введет санкции против 11 судов, связанных с Россией

07 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

ЕС планирует ограничить работу проекта ПАО «Новатэк» и нескольких судов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз планирует ввести ограничения против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. В том числе под санкции попадают несколько нефтеналивных и топливных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО „Новатэк“», — передает агентство . Отмечается, что проект подразумевает перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка. Ранее сообщалось, что в обход санкций Великобритания стала крупным импортером нефти из России. Она заплатила за нефть 2,2 млрд фунтов. Организация Global Witness отметила, что большая часть авиаперевозок в Британии осуществляется на топливе российского происхождения. Подобное стало возможным благодаря переработке нефти за пределами РФ, таким образом можно избежать санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз планирует ввести ограничения против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. В том числе под санкции попадают несколько нефтеналивных и топливных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО „Новатэк“», — передает агентство. Отмечается, что проект подразумевает перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка. Ранее сообщалось, что в обход санкций Великобритания стала крупным импортером нефти из России. Она заплатила за нефть 2,2 млрд фунтов. Организация Global Witness отметила, что большая часть авиаперевозок в Британии осуществляется на топливе российского происхождения. Подобное стало возможным благодаря переработке нефти за пределами РФ, таким образом можно избежать санкции.