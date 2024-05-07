Евросоюз планирует санкциями ударить по новому газовому проекту России

Bloomberg: ЕС введет санкции против 11 судов, связанных с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
ЕС планирует ограничить работу проекта ПАО «Новатэк» и нескольких судов России Фото:
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Евросоюз планирует ввести ограничения против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. В том числе под санкции попадают несколько нефтеналивных и топливных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО „Новатэк“», — передает агентство. Отмечается, что проект подразумевает перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка.

Ранее сообщалось, что в обход санкций Великобритания стала крупным импортером нефти из России. Она заплатила за нефть 2,2 млрд фунтов. Организация Global Witness отметила, что большая часть авиаперевозок в Британии осуществляется на топливе российского происхождения. Подобное стало возможным благодаря переработке нефти за пределами РФ, таким образом можно избежать санкции.

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Евросоюз планирует ввести ограничения против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. В том числе под санкции попадают несколько нефтеналивных и топливных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО „Новатэк“», — передает агентство. Отмечается, что проект подразумевает перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка. Ранее сообщалось, что в обход санкций Великобритания стала крупным импортером нефти из России. Она заплатила за нефть 2,2 млрд фунтов. Организация Global Witness отметила, что большая часть авиаперевозок в Британии осуществляется на топливе российского происхождения. Подобное стало возможным благодаря переработке нефти за пределами РФ, таким образом можно избежать санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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