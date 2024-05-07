Пермяков предупредили о продаже фальшивых билетов на Дягилевский фестиваль

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Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь, дк солдатова
ДК имени Солдатова — одна из площадок фестиваля Фото:

Мошенники начали продавать билеты на Дягилевский фестиваль в Перми через фальшивый сайт. На нем опубликована актуальная программа мероприятий.

«Появился сайт Diagfest-kassa.ru, на котором скопирована программа и билеты уже продают. Их стоимость варьируется от 8 до 25 тысяч рублей. Это мошенники», — пишет 59.ru со ссылкой на организаторов фестиваля.

Организаторы также отметили, что билеты в продажу еще не поступили. Их можно будет приобрести только с 16 мая.

Ранее стала известна программа Дягилевского фестиваля в Перми. Он откроется 20 июня концертом musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса.

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Мошенники начали продавать билеты на Дягилевский фестиваль в Перми через фальшивый сайт. На нем опубликована актуальная программа мероприятий. «Появился сайт Diagfest-kassa.ru, на котором скопирована программа и билеты уже продают. Их стоимость варьируется от 8 до 25 тысяч рублей. Это мошенники», — пишет 59.ru со ссылкой на организаторов фестиваля. Организаторы также отметили, что билеты в продажу еще не поступили. Их можно будет приобрести только с 16 мая. Ранее стала известна программа Дягилевского фестиваля в Перми. Он откроется 20 июня концертом musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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