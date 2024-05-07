Пермяков предупредили о продаже фальшивых билетов на Дягилевский фестиваль

ДК имени Солдатова — одна из площадок фестиваля
Мошенники начали продавать билеты на Дягилевский фестиваль в Перми через фальшивый сайт. На нем опубликована актуальная программа мероприятий.
«Появился сайт Diagfest-kassa.ru, на котором скопирована программа и билеты уже продают. Их стоимость варьируется от 8 до 25 тысяч рублей. Это мошенники», — пишет 59.ru со ссылкой на организаторов фестиваля.
Организаторы также отметили, что билеты в продажу еще не поступили. Их можно будет приобрести только с 16 мая.
Ранее стала известна программа Дягилевского фестиваля в Перми. Он откроется 20 июня концертом musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса.
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