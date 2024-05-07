Тюмень готовится к атаке дронами

Тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья на 9 мая

07 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

В День Победы на улицах Тюмени будут дежурить силовики с антидроновыми ружьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU В День Победы тюменским силовикам будут выданы антидроновые ружья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На 9 Мая в Тюмени запланированы концерты, проезд боевой техники и другие массовые мероприятия, приуроченные к празднику. «Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут так называемые антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что многие тюменские силовики уже переведены на усиленный режим несения службы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 9 мая в Тюмени пройдут праздничные концерты, а также плац-парад курсантов и торжественный проезд боевой техники ТВВИКУ. При этом, по прогнозам синоптиков, в День Победы на территории Тюменской области будет переменчивая погода: ожидаются дожди, грозы и град. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы тюменским силовикам будут выданы антидроновые ружья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На 9 Мая в Тюмени запланированы концерты, проезд боевой техники и другие массовые мероприятия, приуроченные к празднику. «Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут так называемые антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что многие тюменские силовики уже переведены на усиленный режим несения службы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 9 мая в Тюмени пройдут праздничные концерты, а также плац-парад курсантов и торжественный проезд боевой техники ТВВИКУ. При этом, по прогнозам синоптиков, в День Победы на территории Тюменской области будет переменчивая погода: ожидаются дожди, грозы и град.