Тюмень готовится к атаке дронами

Тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья на 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь памяти. Тюмень , противодронное ружье, антидрон, противодроновое ружье
В День Победы на улицах Тюмени будут дежурить силовики с антидроновыми ружьями Фото:

В День Победы тюменским силовикам будут выданы антидроновые ружья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На 9 Мая в Тюмени запланированы концерты, проезд боевой техники и другие массовые мероприятия, приуроченные к празднику.

«Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут так называемые антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что многие тюменские силовики уже переведены на усиленный режим несения службы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что 9 мая в Тюмени пройдут праздничные концерты, а также плац-парад курсантов и торжественный проезд боевой техники ТВВИКУ. При этом, по прогнозам синоптиков, в День Победы на территории Тюменской области будет переменчивая погода: ожидаются дожди, грозы и град.

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В День Победы тюменским силовикам будут выданы антидроновые ружья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На 9 Мая в Тюмени запланированы концерты, проезд боевой техники и другие массовые мероприятия, приуроченные к празднику. «Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут так называемые антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что многие тюменские силовики уже переведены на усиленный режим несения службы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 9 мая в Тюмени пройдут праздничные концерты, а также плац-парад курсантов и торжественный проезд боевой техники ТВВИКУ. При этом, по прогнозам синоптиков, в День Победы на территории Тюменской области будет переменчивая погода: ожидаются дожди, грозы и град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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