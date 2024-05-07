Военная техника застряла в пробке после генеральной репетиции парада
В Челябинске 7 мая после генеральной репетиции парада ко Дню Победы военная техника попала в пробку. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«Военная техника застряла в пробке. Затор образовался на пересечении улиц Братьев Кашириных — Кирова», — сообщила читательца URA.RU.
Согласно сервису «Яндекс карты», на указанном участке пробка оценивается в семь баллов. Общую обстановка в городе оценили в восемь баллов. На время репетиции с 15:00 до 17:00 в центре Челябинска перекрыли улицы. На площади Революции прошли танки, современная и ретро-техника.
Военная техника застряла в пробке на пересечении Братьев Кашириных и Кирова
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