В Челябинске военная техника застряла в пробке после репетиции парада Победы. Фото

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Танки. Челябинск
Военная техника застряла в пробке после генеральной репетиции парада Фото:

В Челябинске 7 мая после генеральной репетиции парада ко Дню Победы военная техника попала в пробку. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«Военная техника застряла в пробке. Затор образовался на пересечении улиц Братьев Кашириных — Кирова», — сообщила читательца URA.RU.

Согласно сервису «Яндекс карты», на указанном участке пробка оценивается в семь баллов. Общую обстановка в городе оценили в восемь баллов. На время репетиции с 15:00 до 17:00 в центре Челябинска перекрыли улицы. На площади Революции прошли танки, современная и ретро-техника.

Военная техника застряла в пробке на пересечении Братьев Кашириных и Кирова
Военная техника застряла в пробке на пересечении Братьев Кашириных и Кирова

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В Челябинске 7 мая после генеральной репетиции парада ко Дню Победы военная техника попала в пробку. Об этом URA.RU сообщила читательница. «Военная техника застряла в пробке. Затор образовался на пересечении улиц Братьев Кашириных — Кирова», — сообщила читательца URA.RU. Согласно сервису «Яндекс карты», на указанном участке пробка оценивается в семь баллов. Общую обстановка в городе оценили в восемь баллов. На время репетиции с 15:00 до 17:00 в центре Челябинска перекрыли улицы. На площади Революции прошли танки, современная и ретро-техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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