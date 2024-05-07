РБК: власти обсудят смену главы Минспорта РФ

В России обсуждается смена главы Минспорта РФ, действующий исполняющий обязанности Олег Матыцин может покинуть свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
«Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, подтверждает, что рассматривается смена главы Минспорта и Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства», — сообщает РБК. Такую же информацию подтвердил информатор, близкий к Минспорту.
После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия. Такая процедура прописана в законе. Новый состав будут определен позднее. 10 мая состоится обсуждение нового кандидата на должность председателя правительства. Более подробно об этом — в материале URA.RU.
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