РБК: власти обсудят смену главы Минспорта РФ

07 мая 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Олег Матыцин может покинуть пост главы Минспорта, заявил информатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России обсуждается смена главы Минспорта РФ, действующий исполняющий обязанности Олег Матыцин может покинуть свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. «Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, подтверждает, что рассматривается смена главы Минспорта и Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства», — сообщает РБК. Такую же информацию подтвердил информатор, близкий к Минспорту. Статья по теме Министерство спорта РФ могут ликвидировать После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия. Такая процедура прописана в законе. Новый состав будут определен позднее. 10 мая состоится обсуждение нового кандидата на должность председателя правительства. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России обсуждается смена главы Минспорта РФ, действующий исполняющий обязанности Олег Матыцин может покинуть свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. «Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, подтверждает, что рассматривается смена главы Минспорта и Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства», — сообщает РБК. Такую же информацию подтвердил информатор, близкий к Минспорту. После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия. Такая процедура прописана в законе. Новый состав будут определен позднее. 10 мая состоится обсуждение нового кандидата на должность председателя правительства. Более подробно об этом — в материале URA.RU.