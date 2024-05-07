Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

07 мая 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Указ о национальных целях России подписан Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в перспективе до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле. «В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, экономического и культурно-ценностного суверенитета, увеличения численности населения страны… постановляю», — говорится в тексте указа о национальных целях. Он опубликован на сайте Кремля . Среди целей: экологическое благополучие, технологическое лидерство и поддержка семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в перспективе до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле. «В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, экономического и культурно-ценностного суверенитета, увеличения численности населения страны… постановляю», — говорится в тексте указа о национальных целях. Он опубликован на сайте Кремля. Среди целей: экологическое благополучие, технологическое лидерство и поддержка семьи.