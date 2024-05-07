Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Указ о национальных целях России подписан Владимиром Путиным Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в перспективе до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле.

«В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, экономического и культурно-ценностного суверенитета, увеличения численности населения страны… постановляю», — говорится в тексте указа о национальных целях. Он опубликован на сайте Кремля. Среди целей: экологическое благополучие, технологическое лидерство и поддержка семьи.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в перспективе до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле. «В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, экономического и культурно-ценностного суверенитета, увеличения численности населения страны… постановляю», — говорится в тексте указа о национальных целях. Он опубликован на сайте Кремля. Среди целей: экологическое благополучие, технологическое лидерство и поддержка семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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