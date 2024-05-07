Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Указ о национальных целях России подписан Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, в перспективе до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле.
«В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, экономического и культурно-ценностного суверенитета, увеличения численности населения страны… постановляю», — говорится в тексте указа о национальных целях. Он опубликован на
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