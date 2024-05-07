Путин обозначил главные ценности России на первых встречах после инаугурации

07 мая 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин после инаугурации провел встречу с Леонидом Рошалем и Верой Гуревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на первых встречах после инаугурации на личном примере продемонстрировал ценности, которые главенствуют в стране. Так директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев трактует URA.RU встречу главы государства с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Речь, по словам политолога, об уважении к возрасту, опыту и профессии. Обе встречи главы государства прошли 7 мая после окончания торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Общение главы государства с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем началось с вопроса о состоянии здоровья российского лидера. «Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль. Леонид Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими размышлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU В том числе детский хирург в честь инаугурации подарил Путину книгу, где собраны его философские размышления. Глава государства поблагодарил за подарок, пообещав, что он ему пригодится. На встрече со своей школьной учительницей, классным руководителем Путина в ленинградской школе №193 с пятого по восьмой класс Верой Гуревич глава государства подарил ей большой букет цветов и пригласил за стол. Президент обратил внимание на погоду: «В такую погоду приехали — ничего?». Гуревич ответила, что приехала на машине, поэтому погода не испортила впечатлений перед инаугурацией. Встреча президента Путина с детским хирургом Рошалем и школьным учителем Гуревич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России, отметил Дмитрий Журавлев. Речь, по его словам, об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту. «Это демонстрация всего набора традиционных ценностей, где опыт и традиция в более узком смысле. Опыт не нынешних людей, а опыт поколений становится ключевым фактором. Надо делать так, как делали предки», — пояснил политолог. Инаугурация, отмечает Журавлев, удобный способ для встречи с такими известными и уважаемыми Путиным людьми и демонстрации традиционных ценностей: «Инаугурация — это же легитимация, легитимированный набор ценностей. Это по большому счету один процесс». Журавлев подчеркивает, что Путин не просто так пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог напомнил, что Леонид Рошаль — один из немногих, кому в октябре 2002 года террористы позволили пройти в осажденный Театральный центр на Дубровке в Москве. Он приложил все усилия, чтобы помочь заложникам, оказывал хирургическую помощь захваченным людям. Поэтому Рошаль, по словам Журавлева, яркий представитель своей профессии. «Не просто так Путин подошел пожать руку ему руку во время инаугурации», — добавил он. «Но врач — уважаемый человек. Учитель в этот разряд „не сильно попадает“. И президент такими встречами поднимает престиж учителя. Кроме того, он показывает себя как человека, который помнит тех, кто когда-то с ним был наравне. Он не оторвался от реальности, от общества, не превратился в „летучую звезду“ — это очень важное обстоятельство», — резюмировал Журавлев. Во вторник, 7 мая, состоялась церемония инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и официально стал главой государства. После этого Путин обратился к россиянам, поблагодарил за поддержку и доверие, пообещал их оправдать. Глава государства назвал главной целью развития страны — сбережение народа, добавив, что россияне успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на первых встречах после инаугурации на личном примере продемонстрировал ценности, которые главенствуют в стране. Так директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев трактует URA.RU встречу главы государства с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Речь, по словам политолога, об уважении к возрасту, опыту и профессии. Обе встречи главы государства прошли 7 мая после окончания торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Общение главы государства с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем началось с вопроса о состоянии здоровья российского лидера. В том числе детский хирург в честь инаугурации подарил Путину книгу, где собраны его философские размышления. Глава государства поблагодарил за подарок, пообещав, что он ему пригодится. На встрече со своей школьной учительницей, классным руководителем Путина в ленинградской школе №193 с пятого по восьмой класс Верой Гуревич глава государства подарил ей большой букет цветов и пригласил за стол. Президент обратил внимание на погоду: «В такую погоду приехали — ничего?». Гуревич ответила, что приехала на машине, поэтому погода не испортила впечатлений перед инаугурацией. Встреча президента Путина с детским хирургом Рошалем и школьным учителем Гуревич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России, отметил Дмитрий Журавлев. Речь, по его словам, об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту. «Это демонстрация всего набора традиционных ценностей, где опыт и традиция в более узком смысле. Опыт не нынешних людей, а опыт поколений становится ключевым фактором. Надо делать так, как делали предки», — пояснил политолог. Инаугурация, отмечает Журавлев, удобный способ для встречи с такими известными и уважаемыми Путиным людьми и демонстрации традиционных ценностей: «Инаугурация — это же легитимация, легитимированный набор ценностей. Это по большому счету один процесс». Политолог напомнил, что Леонид Рошаль — один из немногих, кому в октябре 2002 года террористы позволили пройти в осажденный Театральный центр на Дубровке в Москве. Он приложил все усилия, чтобы помочь заложникам, оказывал хирургическую помощь захваченным людям. Поэтому Рошаль, по словам Журавлева, яркий представитель своей профессии. «Не просто так Путин подошел пожать руку ему руку во время инаугурации», — добавил он. «Но врач — уважаемый человек. Учитель в этот разряд „не сильно попадает“. И президент такими встречами поднимает престиж учителя. Кроме того, он показывает себя как человека, который помнит тех, кто когда-то с ним был наравне. Он не оторвался от реальности, от общества, не превратился в „летучую звезду“ — это очень важное обстоятельство», — резюмировал Журавлев. Во вторник, 7 мая, состоялась церемония инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и официально стал главой государства. После этого Путин обратился к россиянам, поблагодарил за поддержку и доверие, пообещал их оправдать. Глава государства назвал главной целью развития страны — сбережение народа, добавив, что россияне успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности.