Команда Собчак заявила, что свердловчане четверо суток без света, энергетики опровергают. Фото

«Россети Урал» опровергли информацию об отключении света в Ревде

07 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Обесточенных жителей в Ревде «Россети» не подтверждают (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Медиакоманда блогера, телеведущей Ксении Собчак сообщила, что жители Ревды (Свердловская область) с выходных — когда на регион обрушился мощнейший снегопад — сидят «без электричества, тепла и воды после снежного коллапса». В компании «Россети Урал» URA.RU заявили, что это неправда. «Только у нас на улице и соседней минимум домов 60 [без энергоснабжения]. Мы звонили. Сказали, к нам бригаду отправили. А до этого они не знали, что мы три дня без света сидим», — написал подконтрольный Собчак telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на читательницу Алену. По ее словам, электричества нет в многоквартирных домах на улицах Пугачева, Красноармейской, Володарского, Белинского, Цветников, Зыкина, Ковельской, Карла Либкнехта, Азина, Димитрова. «Обесточенных жителей в Ревде компания не подтверждает. В городском округе Ревда ситуация с электроснабжением была полностью стабилизирована. Данная информация не достоверна. Она сильно устаревшая», — прокомментировали агентству в «Россетях». «Сегодня ночью и утром наши аварийно-восстановительные бригады отрабатывали лишь локальные заявки по 0,4 кВ, которые связаны, в основном, с обрывом вводов в частные дома. Что касается МКД, то компания уже давно вернула свет на данных территориях», — добавили энергетики. И поделились фото, сделанными, как утверждают «Россети», в районе, о котором шла речь в посте. В ночь на 7 мая URA.RU рассказывало, что без света остаются жители ревдинского микрорайона Чусоводстрой. По состоянию на вечер 7 мая электроэнергия в дома не вернулась. Кто отвечает за эту территорию — неясно. «Россети» говорили, что екатеринбургский «Водоканал», в то время как там корреспонденту заявили, что не имеют отношения к Чусоводстрою. Улица Володарского в Ревде Фото: «Россети Урал» Улица Зыкина в Ревде Фото: «Россети Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медиакоманда блогера, телеведущей Ксении Собчак сообщила, что жители Ревды (Свердловская область) с выходных — когда на регион обрушился мощнейший снегопад — сидят «без электричества, тепла и воды после снежного коллапса». В компании «Россети Урал» URA.RU заявили, что это неправда. «Только у нас на улице и соседней минимум домов 60 [без энергоснабжения]. Мы звонили. Сказали, к нам бригаду отправили. А до этого они не знали, что мы три дня без света сидим», — написал подконтрольный Собчак telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на читательницу Алену. По ее словам, электричества нет в многоквартирных домах на улицах Пугачева, Красноармейской, Володарского, Белинского, Цветников, Зыкина, Ковельской, Карла Либкнехта, Азина, Димитрова. «Обесточенных жителей в Ревде компания не подтверждает. В городском округе Ревда ситуация с электроснабжением была полностью стабилизирована. Данная информация не достоверна. Она сильно устаревшая», — прокомментировали агентству в «Россетях». «Сегодня ночью и утром наши аварийно-восстановительные бригады отрабатывали лишь локальные заявки по 0,4 кВ, которые связаны, в основном, с обрывом вводов в частные дома. Что касается МКД, то компания уже давно вернула свет на данных территориях», — добавили энергетики. И поделились фото, сделанными, как утверждают «Россети», в районе, о котором шла речь в посте. В ночь на 7 мая URA.RU рассказывало, что без света остаются жители ревдинского микрорайона Чусоводстрой. По состоянию на вечер 7 мая электроэнергия в дома не вернулась. Кто отвечает за эту территорию — неясно. «Россети» говорили, что екатеринбургский «Водоканал», в то время как там корреспонденту заявили, что не имеют отношения к Чусоводстрою.