Рогов: ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

08 мая 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS (архивное фото) Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске (ЛНР) ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Отмечается, что после этого начался сильный пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сказано в тексте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске (ЛНР) ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Отмечается, что после этого начался сильный пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сказано в тексте.