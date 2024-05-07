07 мая 2024

Рогов: ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске (ЛНР) ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США.

Отмечается, что после этого начался сильный пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сказано в тексте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске (ЛНР) ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Отмечается, что после этого начался сильный пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...