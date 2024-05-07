Рогов: ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске (ЛНР) ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе», —
Отмечается, что после этого начался сильный пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сказано в тексте.
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