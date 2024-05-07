МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко

08 мая 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Украинского политика и журналиста объявило в розыск МВД РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко объявило в розыск МВД России. Уголовная статья, по которой он разыскивается, не уточнятся. «Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в сводке базы МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не обозначена. Игорь Мирошниченко известен как украинский политический деятель националистического движения и спортивный журналист. Также он являлся народным депутатом Украины VII созыва и депутатом Киевского горсовета. В 2016 году Мирошниченко вместе с другими людьми участвовал в блокировке входа на территорию российского посольства в Киеве и топтался на флаге РФ. Также политик был замешан в нападении на левых активистов, избиениях, разрушении памятника Ленину в Сумской области и порче имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко объявило в розыск МВД России. Уголовная статья, по которой он разыскивается, не уточнятся. «Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в сводке базы МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не обозначена. Игорь Мирошниченко известен как украинский политический деятель националистического движения и спортивный журналист. Также он являлся народным депутатом Украины VII созыва и депутатом Киевского горсовета. В 2016 году Мирошниченко вместе с другими людьми участвовал в блокировке входа на территорию российского посольства в Киеве и топтался на флаге РФ. Также политик был замешан в нападении на левых активистов, избиениях, разрушении памятника Ленину в Сумской области и порче имущества.