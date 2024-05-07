07 мая 2024

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко

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Город. Курган , машина полиции, полицейская машина, полиция
Украинского политика и журналиста объявило в розыск МВД РФ Фото:

Бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко объявило в розыск МВД России. Уголовная статья, по которой он разыскивается, не уточнятся.

«Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в сводке базы МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не обозначена.

Игорь Мирошниченко известен как украинский политический деятель националистического движения и спортивный журналист. Также он являлся народным депутатом Украины VII созыва и депутатом Киевского горсовета. В 2016 году Мирошниченко вместе с другими людьми участвовал в блокировке входа на территорию российского посольства в Киеве и топтался на флаге РФ. Также политик был замешан в нападении на левых активистов, избиениях, разрушении памятника Ленину в Сумской области и порче имущества.

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Бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко объявило в розыск МВД России. Уголовная статья, по которой он разыскивается, не уточнятся. «Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в сводке базы МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не обозначена. Игорь Мирошниченко известен как украинский политический деятель националистического движения и спортивный журналист. Также он являлся народным депутатом Украины VII созыва и депутатом Киевского горсовета. В 2016 году Мирошниченко вместе с другими людьми участвовал в блокировке входа на территорию российского посольства в Киеве и топтался на флаге РФ. Также политик был замешан в нападении на левых активистов, избиениях, разрушении памятника Ленину в Сумской области и порче имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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