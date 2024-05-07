«Известия»: инвесторы РФ решили продать свои замороженные активы иностранцам

08 мая 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Россияне смогут продать заблокированные акции иностранцам (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Российские инвесторы смогут продать заблокированные активы иностранцам. Информацию об этом подтвердил организатор торгов компания «Инвестиционная палата». «Около половины клиентов брокерских компаний с замороженными активами примут участие в процедуре их выкупа иностранцами. На торги принимаются заявки от мелких инвесторов на суммы до 100 тысяч рублей. Крупные инвесторы добиваются разблокировки активов через суд», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные организатора торгов. «Инвестиционная палата» займется подведением итогов выкупа до 1 сентября. По данным издания, вероятность успеха торгов достаточно высока. Ранее Центробанк РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские инвесторы смогут продать заблокированные активы иностранцам. Информацию об этом подтвердил организатор торгов компания «Инвестиционная палата». «Около половины клиентов брокерских компаний с замороженными активами примут участие в процедуре их выкупа иностранцами. На торги принимаются заявки от мелких инвесторов на суммы до 100 тысяч рублей. Крупные инвесторы добиваются разблокировки активов через суд», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные организатора торгов. «Инвестиционная палата» займется подведением итогов выкупа до 1 сентября. По данным издания, вероятность успеха торгов достаточно высока. Ранее Центробанк РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты.