«Известия»: инвесторы РФ решили продать свои замороженные активы иностранцам

Российские инвесторы смогут продать заблокированные активы иностранцам. Информацию об этом подтвердил организатор торгов компания «Инвестиционная палата».
«Около половины клиентов брокерских компаний с замороженными активами примут участие в процедуре их выкупа иностранцами. На торги принимаются заявки от мелких инвесторов на суммы до 100 тысяч рублей. Крупные инвесторы добиваются разблокировки активов через суд», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные организатора торгов.
«Инвестиционная палата» займется подведением итогов выкупа до 1 сентября. По данным издания, вероятность успеха торгов достаточно высока.
Ранее Центробанк РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей.
Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты.
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