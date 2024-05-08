Французский производитель контейнеров и бутылок продал бизнес в РФ

Французский производитель пластиковой тары Ipackchem продал бизнес в России

08 мая 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Производитель пластиковой тары сменил владельца (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Французский производитель контейнеров и бутылок Ipackchem продал свои активы в России. Предприятие сменило название и владельца. Информация об этом опубликована в СПАРК. «Ipackchem считается одним из крупных мировых производителей контейнеров, бутылок и канистр для средств защиты растений, а также других препаратов. Актив был продан в марте, а в середине апреля ООО „Ипакэм“ сменило название на ООО „Агрохим Решения“», — передает издание «Коммерсант» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц. Ранее Ipackchem объединяло 14 заводов в девяти странах. Филиал компании в Кировской области открылся в 2017 году, отмечает издание. Фирма поставляла пластиковую тару крупному производителю средств защиты растений Syngenta. Президент России Владимир Путин заявлял, что уход иностранных фирм заставляет отечественные компании шевелиться, чтобы избавиться от зависимости от зарубежных технологий. Он добавил, что страна идет по пути импортозамещения, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский производитель контейнеров и бутылок Ipackchem продал свои активы в России. Предприятие сменило название и владельца. Информация об этом опубликована в СПАРК. «Ipackchem считается одним из крупных мировых производителей контейнеров, бутылок и канистр для средств защиты растений, а также других препаратов. Актив был продан в марте, а в середине апреля ООО „Ипакэм“ сменило название на ООО „Агрохим Решения“», — передает издание «Коммерсант» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц. Ранее Ipackchem объединяло 14 заводов в девяти странах. Филиал компании в Кировской области открылся в 2017 году, отмечает издание. Фирма поставляла пластиковую тару крупному производителю средств защиты растений Syngenta. Президент России Владимир Путин заявлял, что уход иностранных фирм заставляет отечественные компании шевелиться, чтобы избавиться от зависимости от зарубежных технологий. Он добавил, что страна идет по пути импортозамещения, передает RT.