В ЯНАО вырос спрос на все услуги по ремонту

08 мая 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на 7% вырос спрос на все услуги по ремонту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ЯНАО на 7%, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на все услуги по ремонту. Об этом URA.RU сообщила PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Жители ЯНАО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса жителей ЯНАО к услугам в сфере ремонта. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Ямало-Ненецком АО вырос на 7% год к году», — поделилась Яблонская. При этом в регионе также вырос интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ». Спрос увеличился на 13%, а их доля в общей структуре предложения составляет 28%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на 7%, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на все услуги по ремонту. Об этом URA.RU сообщила PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Жители ЯНАО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса жителей ЯНАО к услугам в сфере ремонта. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Ямало-Ненецком АО вырос на 7% год к году», — поделилась Яблонская. При этом в регионе также вырос интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ». Спрос увеличился на 13%, а их доля в общей структуре предложения составляет 28%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%.