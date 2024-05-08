На Украине заявили о взрывах в Киеве и других городах страны

08 мая 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

На всей территории Украины слыша воздушная тревога Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нескольких регионах Украины прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. «Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области», — передает украинский телеканал ICTV. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также отмечается, что в Киевы слышны взрывы. По данным telеgram-канала «Украина.ру», они прогремели во Львовской и Киевской областях. Украинское издание «Общественное. Новости» также отметило подконтрольный Киеву город Запорожье. По информации издания, в городе прогремело три серии взрывов. Ранее сообщалось, что электро- и водоснабжение осуществляется в Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов, передает RT. По информации издания «Зеркало недели», перебои наблюдаются в разных районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. «Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области», — передает украинский телеканал ICTV. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также отмечается, что в Киевы слышны взрывы. По данным telеgram-канала «Украина.ру», они прогремели во Львовской и Киевской областях. Украинское издание «Общественное. Новости» также отметило подконтрольный Киеву город Запорожье. По информации издания, в городе прогремело три серии взрывов. Ранее сообщалось, что электро- и водоснабжение осуществляется в Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов, передает RT. По информации издания «Зеркало недели», перебои наблюдаются в разных районах.