На Украине заявили о взрывах в Киеве и других городах страны

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области», — передает украинский телеканал ICTV. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Также отмечается, что в Киевы слышны взрывы. По данным telеgram-канала «Украина.ру», они прогремели во Львовской и Киевской областях.
Украинское издание «Общественное. Новости» также отметило подконтрольный Киеву город Запорожье. По информации издания, в городе прогремело три серии взрывов.
Ранее сообщалось, что электро- и водоснабжение осуществляется в Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов, передает RT. По информации издания «Зеркало недели», перебои наблюдаются в разных районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.