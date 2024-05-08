На Украине заявили о взрывах в Киеве и других городах страны

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
На всей территории Украины слыша воздушная тревога Фото:

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области», — передает украинский телеканал ICTV. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Также отмечается, что в Киевы слышны взрывы. По данным telеgram-канала «Украина.ру», они прогремели во Львовской и Киевской областях.

Украинское издание «Общественное. Новости» также отметило подконтрольный Киеву город Запорожье. По информации издания, в городе прогремело три серии взрывов.

Ранее сообщалось, что электро- и водоснабжение осуществляется в Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов, передает RT. По информации издания «Зеркало недели», перебои наблюдаются в разных районах.

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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. «Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области», — передает украинский телеканал ICTV. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также отмечается, что в Киевы слышны взрывы. По данным telеgram-канала «Украина.ру», они прогремели во Львовской и Киевской областях. Украинское издание «Общественное. Новости» также отметило подконтрольный Киеву город Запорожье. По информации издания, в городе прогремело три серии взрывов. Ранее сообщалось, что электро- и водоснабжение осуществляется в Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов, передает RT. По информации издания «Зеркало недели», перебои наблюдаются в разных районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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