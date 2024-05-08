«Украина.ру»: на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС раздались взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, линия электропередач, электроэнергия, лэп, опора, энергетика, электричество
Слышны взрывы на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС, передает telegram-канал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошли взрывы на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС. Об этом сообщил telegram-канал «Украина.ру».

«Сообщают о прилетах по Бурштынской ТЭС», — передает telegram-канал. Эта станция находится в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Украинское СМИ также сообщило, что прилет был и в районе Киевской ГЭС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Произошли взрывы на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС. Об этом сообщил telegram-канал «Украина.ру». «Сообщают о прилетах по Бурштынской ТЭС», — передает telegram-канал. Эта станция находится в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Украинское СМИ также сообщило, что прилет был и в районе Киевской ГЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...