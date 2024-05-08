«Украина.ру»: на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС раздались взрывы

Слышны взрывы на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС, передает telegram-канал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Произошли взрывы на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС. Об этом сообщил telegram-канал «Украина.ру».
«Сообщают о прилетах по Бурштынской ТЭС», — передает telegram-канал. Эта станция находится в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Украинское СМИ также сообщило, что прилет был и в районе Киевской ГЭС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.