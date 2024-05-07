В ХМАО ФАС приостановила закупку на строительство больницы за 250 млн рублей

В ХМАО ФАС приостановила закупку строительство больницы за 250 млн рублей

08 мая 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

ООО «Спецстрой» пожаловалась в ФАС по ХМАО на намеренное ограничение конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба Ханты-Мансийского автономного округа приостановила определение подрядчика для строительства больницы в поселке Кедровый. Конкурс выиграла компания, предложившая 222 252 298 рублей, но один из участников не согласился с результатами и подал жалобу в ФАС. «Анализ рассмотрения и оценки вторых частей заявок, принятого в отношении заявки ООО „Спецстрой“ решения свидетельствует о том, что уполномоченным органом дана исключительно формальная, субъективная оценка, которая не содержала разъяснений притянутого комиссией по осуществлению закупок решения», — написано в жалобе компании, которую цитирует «Муксун.FM». Начальная цена больницы составляла 250 030 710, рублей, а тендер выиграла компания, предложившая 222 252 298 рублей. ФАС уже приняты меры — победитель закупки отправил необходимые документы, а заказчик приостановил закупку. Отмечается, что срок выполнения работ должен начаться с заключения контракта, а закончится до 28 февраля 2025 года. Ранее URA.RU писало, что ФАС обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба Ханты-Мансийского автономного округа приостановила определение подрядчика для строительства больницы в поселке Кедровый. Конкурс выиграла компания, предложившая 222 252 298 рублей, но один из участников не согласился с результатами и подал жалобу в ФАС. «Анализ рассмотрения и оценки вторых частей заявок, принятого в отношении заявки ООО „Спецстрой“ решения свидетельствует о том, что уполномоченным органом дана исключительно формальная, субъективная оценка, которая не содержала разъяснений притянутого комиссией по осуществлению закупок решения», — написано в жалобе компании, которую цитирует «Муксун.FM». Начальная цена больницы составляла 250 030 710, рублей, а тендер выиграла компания, предложившая 222 252 298 рублей. ФАС уже приняты меры — победитель закупки отправил необходимые документы, а заказчик приостановил закупку. Отмечается, что срок выполнения работ должен начаться с заключения контракта, а закончится до 28 февраля 2025 года. Ранее URA.RU писало, что ФАС обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей.