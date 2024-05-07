07 мая 2024

Директора структуры мэрии в ЯНАО уволили за махинации с контрактами

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В Тазовском районе был уволен чиновник в связи с утратой доверия Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

В Тазовском районе ЯНАО уволили по утрате доверия директора муниципального дорожно-транспортного предприятия Хачика Гозеяна, об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. Прокуратура обнаружила, что он заключал контракты с родственниками, чем нарушил антикоррупционное законодательство.

«Директор муниципального дорожно-транспортного предприятия Хачик Гозеян был уволен по решению комиссии, в связи с утратой доверия. Прокуратура выявила грубые нарушения в его деятельности, которые комиссия признала убедительными», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

По инициативе надзорного ведомства была проведена проверка муниципальных контрактов, которые заключил Гозеян. В ходе нее было выявлено не менее 14 нарушений антикоррупционного законодательства в период с 2020 по 2024 годы. Он работал с предприятиями, которые возглавляли его близкие родственники, и не уведомлял администрацию о конфликте интересов.

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В Тазовском районе ЯНАО уволили по утрате доверия директора муниципального дорожно-транспортного предприятия Хачика Гозеяна, об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. Прокуратура обнаружила, что он заключал контракты с родственниками, чем нарушил антикоррупционное законодательство. «Директор муниципального дорожно-транспортного предприятия Хачик Гозеян был уволен по решению комиссии, в связи с утратой доверия. Прокуратура выявила грубые нарушения в его деятельности, которые комиссия признала убедительными», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. По инициативе надзорного ведомства была проведена проверка муниципальных контрактов, которые заключил Гозеян. В ходе нее было выявлено не менее 14 нарушений антикоррупционного законодательства в период с 2020 по 2024 годы. Он работал с предприятиями, которые возглавляли его близкие родственники, и не уведомлял администрацию о конфликте интересов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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