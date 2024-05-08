Стоматолог предупредила об опасности старых коронок

Стоматолог Калинин: зубная коронка не защитит от развития кариеса

08 мая 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Юрий Калинин сообщил, что коронки могут прослужить больше 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зубные коронки не гарантируют полную защиту от стоматологических заболеваний. Об этом сообщил стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин. Несмотря на их наличие, возможно развитие кариеса корня, пародонтита и износа зубов. «Также следует понимать, что наличие коронки не исключает развитие кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости. Это может приводить к сколам коронок, развитию подвижности зубов, нарушению фиксации коронки», — заявил Калинин в беседе «Газета.ru». По его словам, такие проблемы могут привести к необходимости замены коронки, если зуб удастся сохранить. Стоматолог подчеркнул важность регулярных осмотров для оценки состояния коронок. Калинин отметил, что продолжительность службы определяется множеством факторов, включая выбранный материал, уровень ухода за полостью рта и наличие заболеваний. При соблюдении гигиены и регулярных посещениях стоматолога керамические коронки могут прослужить более двух десятилетий. Стоматолог подчеркнул, что состояние зуба, на который устанавливается коронка, также важно для ее долговечности. Несвоевременное обращение за лечением разрушенного зуба может привести к невозможности создания герметичной конструкции, что в итоге ускорит процесс разрушения зуба. Ранее хирург-имплантолог, пародонтолог Магомед Дахкильгов сообщил, что пропускать вечернюю чистку зубов нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань во рту. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зубные коронки не гарантируют полную защиту от стоматологических заболеваний. Об этом сообщил стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин. Несмотря на их наличие, возможно развитие кариеса корня, пародонтита и износа зубов. «Также следует понимать, что наличие коронки не исключает развитие кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости. Это может приводить к сколам коронок, развитию подвижности зубов, нарушению фиксации коронки», — заявил Калинин в беседе «Газета.ru». По его словам, такие проблемы могут привести к необходимости замены коронки, если зуб удастся сохранить. Стоматолог подчеркнул важность регулярных осмотров для оценки состояния коронок. Калинин отметил, что продолжительность службы определяется множеством факторов, включая выбранный материал, уровень ухода за полостью рта и наличие заболеваний. При соблюдении гигиены и регулярных посещениях стоматолога керамические коронки могут прослужить более двух десятилетий. Стоматолог подчеркнул, что состояние зуба, на который устанавливается коронка, также важно для ее долговечности. Несвоевременное обращение за лечением разрушенного зуба может привести к невозможности создания герметичной конструкции, что в итоге ускорит процесс разрушения зуба. Ранее хирург-имплантолог, пародонтолог Магомед Дахкильгов сообщил, что пропускать вечернюю чистку зубов нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань во рту. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.