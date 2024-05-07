В Краснотурьинске, Нижней Туре, Новой Ляле, Североуральске и Серове (Свердловская область) прошел сильный снегопад. Инспекторы призвали автомобилистов быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«В настоящее время снежные осадки наблюдаются в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада идет дождь, температура воздуха два градуса. Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно», — сказали в ведомстве.
Накануне в МЧС предупреждали о выпадении осадков на Среднем Урале. Из-за непогоды 4—5 мая в регионе без электричества остались более 70 тысяч жителей. 7 мая специалисты полностью восстановили энергоснабжение. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.
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