07 мая 2024

На Свердловскую область обрушился снегопад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобилистам советуют сохранять зимний стиль вождения
Автомобилистам советуют сохранять зимний стиль вождения Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Краснотурьинске, Нижней Туре, Новой Ляле, Североуральске и Серове (Свердловская область) прошел сильный снегопад. Инспекторы призвали автомобилистов быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В настоящее время снежные осадки наблюдаются в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада идет дождь, температура воздуха два градуса. Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно», — сказали в ведомстве.

Накануне в МЧС предупреждали о выпадении осадков на Среднем Урале. Из-за непогоды 4—5 мая в регионе без электричества остались более 70 тысяч жителей. 7 мая специалисты полностью восстановили энергоснабжение. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснотурьинске, Нижней Туре, Новой Ляле, Североуральске и Серове (Свердловская область) прошел сильный снегопад. Инспекторы призвали автомобилистов быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В настоящее время снежные осадки наблюдаются в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада идет дождь, температура воздуха два градуса. Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно», — сказали в ведомстве. Накануне в МЧС предупреждали о выпадении осадков на Среднем Урале. Из-за непогоды 4—5 мая в регионе без электричества остались более 70 тысяч жителей. 7 мая специалисты полностью восстановили энергоснабжение. Вся актуальная информация о непогоде и ее последствиях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...