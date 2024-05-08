Арестованному во Владивостоке сержанту армии США предъявили обвинение

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, оглашение приговора, уголовное дело, арест, судебное заседание, суд, избрание меры пресечения
Гордон Блэк арестован до 2 июня Фото:

Задержанному сержанту армии США Гордону Блэк предъявлены обвинения в совершении кражи, причинившей значительный ущерб. Об этом сообщил районный суд.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. до 2 июля 2024 гражданину США Б.», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте суда. Блэк обвинен в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Суд постановил взять американца под стражу на два месяца, до 2 июля 2024 года. Решение было принято на основании опасений, что обвиняемый может попытаться скрыться от правосудия и таким образом помешать расследованию дела.

Ранее сообщалось, что сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганство, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах.

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Задержанному сержанту армии США Гордону Блэк предъявлены обвинения в совершении кражи, причинившей значительный ущерб. Об этом сообщил районный суд. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. до 2 июля 2024 гражданину США Б.», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте суда. Блэк обвинен в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Суд постановил взять американца под стражу на два месяца, до 2 июля 2024 года. Решение было принято на основании опасений, что обвиняемый может попытаться скрыться от правосудия и таким образом помешать расследованию дела. Ранее сообщалось, что сержант армии США Гордон Блэк, который был задержан во Владивостоке за кражу и хулиганство, отправлен в карантинную камеру. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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