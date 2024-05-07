Курентзис в Перми покажет российскую премьеру одного из главных произведений века

Курентзис в Перми представит российскую премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена

08 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Дягилевский фестиваль Теодора Курентзиса пройдет в июне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса на Дягилевском фестивале в Перми представит российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Ее автор — один из ведущих современных композиторов Франции Паскаль Дюсапен. Само произведение считается одним из важнейших в истории XXI века, рассказали в администрации фестиваля. «На Дягилевском фестивале хор, оркестр и танцевальная труппа musicAeterna представят российскую премьеру его оперы Passion („Страсть“) под музыкальным руководством Теодора Курентзиса и в постановке Анны Гусевой. Passion, по мнению газеты The Guardian, входит в топ-20 важнейших сочинений XXI века», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике. По словам режиссера Анны Гусевой, десять сцен постановки будут разыграны в двух замкнутых пространствах с зеркальными стенами. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники уже начали продавать билеты на Дягилевский фестиваль. Но официально продажи стартуют 16 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса на Дягилевском фестивале в Перми представит российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Ее автор — один из ведущих современных композиторов Франции Паскаль Дюсапен. Само произведение считается одним из важнейших в истории XXI века, рассказали в администрации фестиваля. «На Дягилевском фестивале хор, оркестр и танцевальная труппа musicAeterna представят российскую премьеру его оперы Passion („Страсть“) под музыкальным руководством Теодора Курентзиса и в постановке Анны Гусевой. Passion, по мнению газеты The Guardian, входит в топ-20 важнейших сочинений XXI века», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике. По словам режиссера Анны Гусевой, десять сцен постановки будут разыграны в двух замкнутых пространствах с зеркальными стенами. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники уже начали продавать билеты на Дягилевский фестиваль. Но официально продажи стартуют 16 мая.