В ЕР обсуждают фаворитов праймериз в гордуму в Советском районе Челябинска

15 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

На три мандата гордумы в Советском районе Челябинска в «Единой России» рассматривают пять вероятных претендентов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Всего в районе три избирательных округа. Сейчас рассматриваются пять реальных претендентов из числа партийцев: участник СВО Сергей Бормотов и действующие депутаты гордумы Виталий Рыльских, Максим Зайцев, Александр Назаров и Максим Калинин. Бормотов (позывной „Танцор“) согласно установке Москвы уже может считаться фаворитом в одном из округов. По остальным идут консультации», — пояснил инсайдер. По его словам, оставшиеся четыре претендента располагают достаточным финансовыми возможностями для участия в праймериз и дальнейших выборов. За Назаровым стоит семейная швейная фабрика «Силуэт», Зайцев располагает возможностями оптового рынка «Потребительский», а Калинин руководит крупной рекламной фирмой. «Рыльских, как известно, один из самых состоятельных депутатов гордумы. Однако участвовать в праймериз ему мешают судимости. С учетом того, что они давно погашены, а Рыльских за меценатство даже стал почетным гражданином города, единороссы по его просьбе собираются запросить ЦИК партии, возможно ли сделать для него исключение в этом плане», — добавил также источник. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.