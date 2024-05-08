Стая собак напала на девочку в Игарке (Красноярский край). Об этом сообщил telеgram-канал Kras Mash. Девочка пострадала, у нее замечены укусы на голени и предплечье.
«Животные напали на девочку во дворе жилого дома. К нескольким псам прибежали и те, что были неподалеку», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что девочку спас местный житель.
По информации регионального СК, школьница гуляла с папой, который в момент нападения отошел на пару минут, передает telеgram-канал RT. Также есть версия, что собаки домашние. У девочки обнаружены укусы на голени и предплечье. Заведено уголовное дело по статье «Халатность».
Ранее в Иркутске собаки напали на мальчика, передает «Национальная служба новостей». Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору. Мальчик не пострадал.
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