Стая собак чуть не растерзала девочку в Красноярском крае. Видео

08 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

У стаи собак могли быть хозяева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стая собак напала на девочку в Игарке (Красноярский край). Об этом сообщил telеgram-канал Kras Mash. Девочка пострадала, у нее замечены укусы на голени и предплечье. «Животные напали на девочку во дворе жилого дома. К нескольким псам прибежали и те, что были неподалеку», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что девочку спас местный житель. По информации регионального СК, школьница гуляла с папой, который в момент нападения отошел на пару минут, передает telеgram-канал RT. Также есть версия, что собаки домашние. У девочки обнаружены укусы на голени и предплечье. Заведено уголовное дело по статье «Халатность». Ранее в Иркутске собаки напали на мальчика, передает «Национальная служба новостей». Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору. Мальчик не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стая собак напала на девочку в Игарке (Красноярский край). Об этом сообщил telеgram-канал Kras Mash. Девочка пострадала, у нее замечены укусы на голени и предплечье. «Животные напали на девочку во дворе жилого дома. К нескольким псам прибежали и те, что были неподалеку», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что девочку спас местный житель. По информации регионального СК, школьница гуляла с папой, который в момент нападения отошел на пару минут, передает telеgram-канал RT. Также есть версия, что собаки домашние. У девочки обнаружены укусы на голени и предплечье. Заведено уголовное дело по статье «Халатность». Ранее в Иркутске собаки напали на мальчика, передает «Национальная служба новостей». Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору. Мальчик не пострадал.