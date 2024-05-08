Стая собак чуть не растерзала девочку в Красноярском крае. Видео

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Виды Верхней Салды, собака, пешеходный мост, стая собак, бродячие животные
У стаи собак могли быть хозяева Фото:

Стая собак напала на девочку в Игарке (Красноярский край). Об этом сообщил telеgram-канал Kras Mash. Девочка пострадала, у нее замечены укусы на голени и предплечье.

«Животные напали на девочку во дворе жилого дома. К нескольким псам прибежали и те, что были неподалеку», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что девочку спас местный житель.

По информации регионального СК, школьница гуляла с папой, который в момент нападения отошел на пару минут, передает telеgram-канал RT. Также есть версия, что собаки домашние. У девочки обнаружены укусы на голени и предплечье. Заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее в Иркутске собаки напали на мальчика, передает «Национальная служба новостей». Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору. Мальчик не пострадал.

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Стая собак напала на девочку в Игарке (Красноярский край). Об этом сообщил telеgram-канал Kras Mash. Девочка пострадала, у нее замечены укусы на голени и предплечье. «Животные напали на девочку во дворе жилого дома. К нескольким псам прибежали и те, что были неподалеку», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что девочку спас местный житель. По информации регионального СК, школьница гуляла с папой, который в момент нападения отошел на пару минут, передает telеgram-канал RT. Также есть версия, что собаки домашние. У девочки обнаружены укусы на голени и предплечье. Заведено уголовное дело по статье «Халатность». Ранее в Иркутске собаки напали на мальчика, передает «Национальная служба новостей». Один из псов схватил ребенка за одежду и протащил по двору. Мальчик не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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