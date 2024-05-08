NYT: Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений за город в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден долго не принимал решение ограничить помощь Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден принял решение приостановить поставки оружия в Израиль, стремясь предотвратить возможное использование американского вооружения против города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times.

«Президент удержал 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, которые, как он опасался, могли быть сброшены на Рафах, где укрылось более миллиона жителей Газы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американская администрация рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки.

Байден впервые остановил помощь с 7 октября с начала войны в секторе Газа. В течение последних недель несколько демократов из Конгресса призывали американского президента ограничить военные поставки Израилю, однако до недавнего времени он не соглашался, выражая твердую поддержку в борьбе против палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Данный шаг со стороны США вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден принял решение приостановить поставки оружия в Израиль, стремясь предотвратить возможное использование американского вооружения против города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times. «Президент удержал 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, которые, как он опасался, могли быть сброшены на Рафах, где укрылось более миллиона жителей Газы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американская администрация рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки. Байден впервые остановил помощь с 7 октября с начала войны в секторе Газа. В течение последних недель несколько демократов из Конгресса призывали американского президента ограничить военные поставки Израилю, однако до недавнего времени он не соглашался, выражая твердую поддержку в борьбе против палестинского движения ХАМАС. Ранее сообщалось, что США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Данный шаг со стороны США вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...