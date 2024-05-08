NYT: Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений за город в Газе

Президент США Джо Байден принял решение приостановить поставки оружия в Израиль, стремясь предотвратить возможное использование американского вооружения против города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times.
«Президент удержал 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, которые, как он опасался, могли быть сброшены на Рафах, где укрылось более миллиона жителей Газы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американская администрация рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки.
Байден впервые остановил помощь с 7 октября с начала войны в секторе Газа. В течение последних недель несколько демократов из Конгресса призывали американского президента ограничить военные поставки Израилю, однако до недавнего времени он не соглашался, выражая твердую поддержку в борьбе против палестинского движения ХАМАС.
Ранее сообщалось, что США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Данный шаг со стороны США вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, передает «Ридус».
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Президент США Джо Байден принял решение приостановить поставки оружия в Израиль, стремясь предотвратить возможное использование американского вооружения против города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times. «Президент удержал 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, которые, как он опасался, могли быть сброшены на Рафах, где укрылось более миллиона жителей Газы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американская администрация рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки. Байден впервые остановил помощь с 7 октября с начала войны в секторе Газа. В течение последних недель несколько демократов из Конгресса призывали американского президента ограничить военные поставки Израилю, однако до недавнего времени он не соглашался, выражая твердую поддержку в борьбе против палестинского движения ХАМАС. Ранее сообщалось, что США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Данный шаг со стороны США вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, передает «Ридус».