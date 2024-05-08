За год в Кургане создали более пяти тысяч вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рынок труда Курганской области демонстрирует рост числа вакансий. В апреле 2024 года количество предложений о работе увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают аналитики сервиса по поиску работы.

«Аналитики выяснили, как чувствовал себя рынок труда в Курганской области в апреле: как изменился спрос на специалистов, и кто сейчас самый востребованный. В апреле 2024 в Курганской области было размещено пять тысяч вакансий, что на 29% превышает прошлогодний показатель», — отмечают эксперты сервиса HeadHunter.

Отмечается, что наибольший прирост вакансий наблюдается в сферах административного персонала, науки и образования, стратегии и инвестиций, а также в секторе домашнего обслуживающего персонала. По сравнению с мартом 2024 года, прирост составил 1%. Особенно выделились сферы безопасности, искусства и развлечений, а также медицины и фармацевтики. Среди наиболее востребованных специалистов были операторы call-центра, водители, менеджеры по продажам и врачи.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перед Днем радио, который отмечается ежегодно 7 мая, резко вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи. Эксперты отмечают, что спрос на кадры в этой области увеличился в восемь раз.

В Курганской области число вакансий за год превысило пять тысяч Инфографика: сервис HeadHunter