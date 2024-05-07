Под Тюменью ребенок принес в школу ножи, чтобы поквитаться с одноклассником

08 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Холодное оружие у младшеклассника вовремя отобрала учительница (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Луговое (Тюменский район Тюменской области) третьеклассник принес в школу охотничьи ножи, чтобы поквитаться с другим ребенком. Об этом URA.RU сообщили родители учащихся. Они написали заявление в прокуратуру и просят обеспечить их детям безопасность. «В апреле ученик третьего класса в Луговской СОШ принес на уроки охотничьи ножи. По его словам, чтобы убить одного из обучающихся. Оружие вовремя заметила и забрала учительница, беды удалось избежать. Однако мы боимся, что в следующий раз она может случиться. Директор долгое время никак не реагировала на ситуацию. В целом, в школе не обеспечена безопасность. На входе, элементарно, нет металлодетекторов», — рассказали URA.RU родители учеников. Они также отметили, что в учебное заведение может попасть любой желающий. На входе у посетителей не проверяют документы, а лишь спрашивают, зачем они пришли. Если назвать вымышленную фамилию и причину визита, охрана пропускает посторонних. Родители боятся за безопасность своих детей и написали заявление на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских. URA.RU обратилось за комментарием к директору школы Татьяне Нелаевой, однако на месте ее не оказалось. В приемной сообщили, что руководитель на выезде. Агентство направило письменный запрос в управление образования администрации Тюменского района. Ответ ожидается. Ранее Луговская СОШ уже попадала в скандал. Родители жаловались, что их детей отвозят в школу лишь на одном автобусе, из-за чего несовершеннолетним приходится ездить стоя в переполненном транспорте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Луговое (Тюменский район Тюменской области) третьеклассник принес в школу охотничьи ножи, чтобы поквитаться с другим ребенком. Об этом URA.RU сообщили родители учащихся. Они написали заявление в прокуратуру и просят обеспечить их детям безопасность. «В апреле ученик третьего класса в Луговской СОШ принес на уроки охотничьи ножи. По его словам, чтобы убить одного из обучающихся. Оружие вовремя заметила и забрала учительница, беды удалось избежать. Однако мы боимся, что в следующий раз она может случиться. Директор долгое время никак не реагировала на ситуацию. В целом, в школе не обеспечена безопасность. На входе, элементарно, нет металлодетекторов», — рассказали URA.RU родители учеников. Они также отметили, что в учебное заведение может попасть любой желающий. На входе у посетителей не проверяют документы, а лишь спрашивают, зачем они пришли. Если назвать вымышленную фамилию и причину визита, охрана пропускает посторонних. Родители боятся за безопасность своих детей и написали заявление на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских. URA.RU обратилось за комментарием к директору школы Татьяне Нелаевой, однако на месте ее не оказалось. В приемной сообщили, что руководитель на выезде. Агентство направило письменный запрос в управление образования администрации Тюменского района. Ответ ожидается. Ранее Луговская СОШ уже попадала в скандал. Родители жаловались, что их детей отвозят в школу лишь на одном автобусе, из-за чего несовершеннолетним приходится ездить стоя в переполненном транспорте.