Осужденный экс-замглавы курганского УМВД Шамин не смог спрятать от приставов дом

Курганский суд решил судьбу дома осужденного за коррупцию экс-силовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Брату осужденного за коррупцию экс-замглавы курганского УМВД Андрея Шамина отказали в исках о переделе наследства на дом родителей. Мужчина требовал передать ему долю осужденного брата. Суд посчитал, что действия братьев являются попыткой спрятать имущество от приставов, которые возбудили производство в отношении экс-силовика. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

«В удовлетворении исковых требований Шамина Ал.Е. отказать. <…> Предъявление настоящего иска является согласованными действиями истца и ответчика, направленных на невозможность обращения взыскания на <….> имущество, принадлежащее Шамину Ан.Е.», — говорится в материалах суда. Александр Шамин подавал иски к брату и нотариусу, пытаясь добиться права оформить на себя дом, оставшийся после смерти родителей.

Мужчина пытался доказать, что дом по наследству должен достаться ему. Бывший силовик поддерживал требования брата и не возражал против удовлетворения исков. Шамин утверждал, что не смог отказаться от своей доли в наследстве, поскольку находился под домашним арестом и был лишен права обратиться к нотариусу.

В ходе заседаний выяснилось, что Андрей Шамин был прописан в спорном доме. Адрес дома был указан защитой при определении места для отбывания ареста.

Суд рассмотрел обстоятельства иска. Было признано, что требования брата Шамина о признании его единоличным собственником не подкреплены доказательствами со стороны истца. Удовлетворение иска повлекло бы «нарушение прав взыскателей по возбужденным в отношении должника Шамина Ан.Е. исполнительным производствам».

Согласно базе исполнительных производств бывший замначальника курганской полиции должен более 55 млн рублей. Такой ущерб он должен возместить по решению суда, признавшего его виновным в соврешении коррупционных преступлений. Будучи руководителем, Шамин с подчиненными собирал премии с шадринских полицейских. Также его обвинил в получении взяток.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы хотят конфисковать дом, принадлежащий бывшему силовику. Управление ФССП подавало иск к осужденному экс-замначальника и просило определить собственность Шамина в отношении объектов недвижимости, подлежащих возможной конфискации.