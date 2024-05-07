В Екатеринбурге закрыли склад Wildberries, где нашли труп

В Екатеринбурге 8 мая закрыли склад Wildberries на Перспективной, 12/2 после смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса.
«После ночного инцидента закрыли склад Перспективной. Говорят, что будет закрыт до окончания проверки техники безопасности — 18 мая», — сказал собеседник. На складе трудились несколько сотен человек, которых экстренно эвакуировали после смерти сотрудницы. «Все бежали сломя голову. Толпу на охранном посту быстро проверяли и отправляли в раздевалку забирать вещи», — отметил работник.
При уточнении информации о восстановлении работы склада персонал просят ждать, не уточняя деталей. «У многих кредиты, ипотеки. У кого-то Wildberries является основной работой, а для кого-то подработкой», — посетовал сотрудник. Сейчас там проводится проверка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу маркетплейса. Там пояснили, что склад на Перспективной временно не работает — приостановлены все процессы. Об изменениях в компании предупредили продавцов и попросили привозить товары на другие доступные точки. Кроме того, команда Wildberries принесла соболезнования близким погибшей, пообещав оказать всю необходимую помощь родственникам.
Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Женщина оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. Делом занимаются сотрудники свердловского управления СКР.
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