07 мая 2024

В Екатеринбурге закрыли склад Wildberries, где нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, wildberries, ягодки
На складе проверяют технику безопасности Фото:

В Екатеринбурге 8 мая закрыли склад Wildberries на Перспективной, 12/2 после смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса.

«После ночного инцидента закрыли склад Перспективной. Говорят, что будет закрыт до окончания проверки техники безопасности — 18 мая», — сказал собеседник. На складе трудились несколько сотен человек, которых экстренно эвакуировали после смерти сотрудницы. «Все бежали сломя голову. Толпу на охранном посту быстро проверяли и отправляли в раздевалку забирать вещи», — отметил работник.

При уточнении информации о восстановлении работы склада персонал просят ждать, не уточняя деталей. «У многих кредиты, ипотеки. У кого-то Wildberries является основной работой, а для кого-то подработкой», — посетовал сотрудник. Сейчас там проводится проверка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу маркетплейса. Там пояснили, что склад на Перспективной временно не работает — приостановлены все процессы. Об изменениях в компании предупредили продавцов и попросили привозить товары на другие доступные точки. Кроме того, команда Wildberries принесла соболезнования близким погибшей, пообещав оказать всю необходимую помощь родственникам.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Женщина оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. Делом занимаются сотрудники свердловского управления СКР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 8 мая закрыли склад Wildberries на Перспективной, 12/2 после смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса. «После ночного инцидента закрыли склад Перспективной. Говорят, что будет закрыт до окончания проверки техники безопасности — 18 мая», — сказал собеседник. На складе трудились несколько сотен человек, которых экстренно эвакуировали после смерти сотрудницы. «Все бежали сломя голову. Толпу на охранном посту быстро проверяли и отправляли в раздевалку забирать вещи», — отметил работник. При уточнении информации о восстановлении работы склада персонал просят ждать, не уточняя деталей. «У многих кредиты, ипотеки. У кого-то Wildberries является основной работой, а для кого-то подработкой», — посетовал сотрудник. Сейчас там проводится проверка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу маркетплейса. Там пояснили, что склад на Перспективной временно не работает — приостановлены все процессы. Об изменениях в компании предупредили продавцов и попросили привозить товары на другие доступные точки. Кроме того, команда Wildberries принесла соболезнования близким погибшей, пообещав оказать всю необходимую помощь родственникам. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Женщина оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. Делом занимаются сотрудники свердловского управления СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...