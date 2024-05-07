07 мая 2024

Жители Ханты-Мансийска 9 мая расскажут о родственниках-героях на Полотне Победы

В Ханты-Мансийске 9 мая стартует проект Полотно Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая, Ханты-Мансийск
9 мая хантымансийцы расскажут о родственниках-героях на Полотне Победы Фото:

Жители Ханты-Мансийска 9 мая смогут оставить записи о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны и СВО на четырехметровом Полотне Победы. Об этом сообщает мэрия на своем сайте.

«Активисты „Молодой Гвардии“ подготовили четырехметровое Полотно Победы, на котором жители окружной столицы могут оставить записи о родственниках. Проект призван сохранить историческую память о семьях, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в специальной военной операции, локальных конфликтах», — сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Ранее жители Ханты-Мансийска презентовали герою ДНР Артему Жоге проект «Полотна Победы» по увековечиванию героев ВОВ и спецоперации и предложили распространить его на другие регионы. Экс-командир подразделения «Спарта» поддержал идею югорчан.

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Жители Ханты-Мансийска 9 мая смогут оставить записи о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны и СВО на четырехметровом Полотне Победы. Об этом сообщает мэрия на своем сайте. «Активисты „Молодой Гвардии“ подготовили четырехметровое Полотно Победы, на котором жители окружной столицы могут оставить записи о родственниках. Проект призван сохранить историческую память о семьях, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в специальной военной операции, локальных конфликтах», — сообщает администрация Ханты-Мансийска. Ранее жители Ханты-Мансийска презентовали герою ДНР Артему Жоге проект «Полотна Победы» по увековечиванию героев ВОВ и спецоперации и предложили распространить его на другие регионы. Экс-командир подразделения «Спарта» поддержал идею югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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