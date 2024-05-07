07 мая 2024

Тюменская порнозвезда обратилась к психотерапевту из-за дефицита внимания

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аптека, поликлиника, пациенты, медицина, больница
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор начала наблюдаться у психотерапевта Фото:

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) обратилась к психотерапевту с жалобами на невроз, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — заявила Тейлор в своем telegram-канале.

Ранее Тейлор неоднократно жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. По ее утверждениям, некоторые из них, в частности, были вызваны употреблением китайских таблеток для похудения.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, после чего переехала в Москву и начала строить карьеру в порноиндустрии. Периодически Тейлор оказывается в центре громких скандалов.

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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) обратилась к психотерапевту с жалобами на невроз, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — заявила Тейлор в своем telegram-канале. Ранее Тейлор неоднократно жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. По ее утверждениям, некоторые из них, в частности, были вызваны употреблением китайских таблеток для похудения. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, после чего переехала в Москву и начала строить карьеру в порноиндустрии. Периодически Тейлор оказывается в центре громких скандалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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