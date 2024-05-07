Тюменская порнозвезда обратилась к психотерапевту из-за дефицита внимания

08 мая 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор начала наблюдаться у психотерапевта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) обратилась к психотерапевту с жалобами на невроз, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — заявила Тейлор в своем telegram-канале. Ранее Тейлор неоднократно жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. По ее утверждениям, некоторые из них, в частности, были вызваны употреблением китайских таблеток для похудения. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, после чего переехала в Москву и начала строить карьеру в порноиндустрии. Периодически Тейлор оказывается в центре громких скандалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) обратилась к психотерапевту с жалобами на невроз, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — заявила Тейлор в своем telegram-канале. Ранее Тейлор неоднократно жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. По ее утверждениям, некоторые из них, в частности, были вызваны употреблением китайских таблеток для похудения. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, после чего переехала в Москву и начала строить карьеру в порноиндустрии. Периодически Тейлор оказывается в центре громких скандалов.