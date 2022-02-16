Тюменская порнозвезда пожаловалась на проблемы с головой

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Выставка картин Любови Бушуевой
Лола Тейлор пожаловалась на побочные эффекты от приема лекарств для похудения Фото:

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни.

«Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube.

Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями».

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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. «Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube. Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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