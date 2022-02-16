Тюменская порнозвезда пожаловалась на проблемы с головой

16 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор пожаловалась на побочные эффекты от приема лекарств для похудения Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. «Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube. Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. «Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube. Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями».