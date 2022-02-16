Тюменская порнозвезда пожаловалась на проблемы с головой

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни.
«Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube.
Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу.
Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями».
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем из-за приема лекарств для похудения. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее она решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. «Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Я выпила „Редуксин“. Обычно, когда я его пила, то все было нормально. Я замечала, что есть какие-то психологические моменты. Бешусь там, злюсь. А сегодня я его выпила и у меня возникло чувство внутреннего дискомфорта. Ко мне пришел друг, а я как-то вела себя странно. В общем, „Редуксин“ очень сильно влияет на психику», — заявила Тейлор в своем видеоблоге на YouTube. Согласно данным из открытых источников, «Редуксин» является лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Применяется для лечения ожирения. В инструкции к препарату среди побочных эффектов указаны бессонница, головная боль, головокружение и беспокойство. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор пожаловалась на резкие перепады настроения из-за проблем в личной жизни. С этой проблемой она решила обратиться к психологу. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Она боится возвращаться в родной город, потому что там ее «закидают камнями».