Украинского депутата Коломойского* обвинили в организации покушения на убийство

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Игоря Коломойского* подозревают в нападении на адвоката Сергея Карпенко Фото:

Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) подозревают в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Об этом сообщила нацполиция Украины.

«По данным следствия, в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката», — сообщило украинское ведомство в telegram-канале. Там отметили, что пострадавшего удалось спасти.

По версии следствия, мотивом для нападения послужил отказ Карпенко выполнять указания Коломойского в корпоративном споре. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».

Коломойский обвиняется в присвоении более 9,2 миллиона гривен у кредитной организации. СБУ предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, передает RT. После этого киевский суд решил арестовать олигарха, и с тех пор его арест неоднократно продлевался.

В дополнение к этим обвинениям суд в РФ конфисковал имущество Коломойского в пользу государства. По результатам расследования, установлено его участие в экстремистской деятельности и финансирование вооруженных группировок на Украине.

*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) подозревают в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Об этом сообщила нацполиция Украины. «По данным следствия, в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката», — сообщило украинское ведомство в telegram-канале. Там отметили, что пострадавшего удалось спасти. По версии следствия, мотивом для нападения послужил отказ Карпенко выполнять указания Коломойского в корпоративном споре. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны». Коломойский обвиняется в присвоении более 9,2 миллиона гривен у кредитной организации. СБУ предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, передает RT. После этого киевский суд решил арестовать олигарха, и с тех пор его арест неоднократно продлевался. В дополнение к этим обвинениям суд в РФ конфисковал имущество Коломойского в пользу государства. По результатам расследования, установлено его участие в экстремистской деятельности и финансирование вооруженных группировок на Украине. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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