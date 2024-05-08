Украинского депутата Коломойского* обвинили в организации покушения на убийство

Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) подозревают в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Об этом сообщила нацполиция Украины.
«По данным следствия, в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката», — сообщило украинское ведомство в telegram-канале. Там отметили, что пострадавшего удалось спасти.
По версии следствия, мотивом для нападения послужил отказ Карпенко выполнять указания Коломойского в корпоративном споре. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».
Коломойский обвиняется в присвоении более 9,2 миллиона гривен у кредитной организации. СБУ предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, передает RT. После этого киевский суд решил арестовать олигарха, и с тех пор его арест неоднократно продлевался.
В дополнение к этим обвинениям суд в РФ конфисковал имущество Коломойского в пользу государства. По результатам расследования, установлено его участие в экстремистской деятельности и финансирование вооруженных группировок на Украине.
*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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