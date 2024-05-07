07 мая 2024

В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries, где нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Со склада эвакуировали несколько сотен человек Фото:

Екатеринбургский склад Wildberries на Перспективной, 12/2 в ночь на 8 мая эвакуировали из-за смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса.

«Была эвакуация примерно в 03:00. Всех очень быстро выгнали со склада, а это примерно несколько сотен человек. Все бежали сломя голову. Я направлялся в другую сторону, так как мой рабочий планшет был не завершен — оттуда меня отправили обратно. Затем всем сказали идти на рабочие места, но буквально через пять минут по громкоговорителю снова отправили домой», — поделился собеседник.

В пресс-службе маркетплейса пояснили, что функционирование склада приостановлено. «На месте произошел несчастный случай — 27-летняя исполнительница упала с мезонина», — добавили в Wildberries.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Девушка, по предварительным данным, оступилась. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.

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Екатеринбургский склад Wildberries на Перспективной, 12/2 в ночь на 8 мая эвакуировали из-за смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса. «Была эвакуация примерно в 03:00. Всех очень быстро выгнали со склада, а это примерно несколько сотен человек. Все бежали сломя голову. Я направлялся в другую сторону, так как мой рабочий планшет был не завершен — оттуда меня отправили обратно. Затем всем сказали идти на рабочие места, но буквально через пять минут по громкоговорителю снова отправили домой», — поделился собеседник. В пресс-службе маркетплейса пояснили, что функционирование склада приостановлено. «На месте произошел несчастный случай — 27-летняя исполнительница упала с мезонина», — добавили в Wildberries. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Девушка, по предварительным данным, оступилась. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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