В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries, где нашли труп

Екатеринбургский склад Wildberries на Перспективной, 12/2 в ночь на 8 мая эвакуировали из-за смерти 27-летней сотрудницы, которая упала со стеллажа. Об этом URA.RU рассказал работник маркетплейса.
«Была эвакуация примерно в 03:00. Всех очень быстро выгнали со склада, а это примерно несколько сотен человек. Все бежали сломя голову. Я направлялся в другую сторону, так как мой рабочий планшет был не завершен — оттуда меня отправили обратно. Затем всем сказали идти на рабочие места, но буквально через пять минут по громкоговорителю снова отправили домой», — поделился собеседник.
В пресс-службе маркетплейса пояснили, что функционирование склада приостановлено. «На месте произошел несчастный случай — 27-летняя исполнительница упала с мезонина», — добавили в Wildberries.
Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Девушка, по предварительным данным, оступилась. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.
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