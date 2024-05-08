За два года в Тюменской области стало на 50 ветеранов меньше

09 мая 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В Тюменской области остается все меньше ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число ветеранов, проживающих в Тюменской области, за два года уменьшилось на 50 человек. В 2022 году их было 113, а в 2024 — уже 63. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области зарегистрировано 63 ветерана Великой Отечественной войны из числа непосредственных участников ВОВ. В 2023 году их было 86, в 2022-м — 113», — рассказали URA.RU в инфоцентре. За два года число ветеранов уменьшилось на 50 человек. Стало меньше и представителей других льготных категорий. К примеру, узников фашистских лагерей. В настоящее время в Тюменской области их 63, тогда как в 2022-м было 77. Не осталось в регионе вдов военнослужащих, погибших в годы ВОВ и не вступивших в новый брак. Два года назад таких женщин было двое. На 10 человек за два года снизилось количество тех, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя». Сейчас в Тюменской области их 54. Ранее URA.RU писало, какие выплаты положены ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Несмотря на то, что получателей денег с каждым годом все меньше, размер выплат остается неизменным с 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число ветеранов, проживающих в Тюменской области, за два года уменьшилось на 50 человек. В 2022 году их было 113, а в 2024 — уже 63. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области зарегистрировано 63 ветерана Великой Отечественной войны из числа непосредственных участников ВОВ. В 2023 году их было 86, в 2022-м — 113», — рассказали URA.RU в инфоцентре. За два года число ветеранов уменьшилось на 50 человек. Стало меньше и представителей других льготных категорий. К примеру, узников фашистских лагерей. В настоящее время в Тюменской области их 63, тогда как в 2022-м было 77. Не осталось в регионе вдов военнослужащих, погибших в годы ВОВ и не вступивших в новый брак. Два года назад таких женщин было двое. На 10 человек за два года снизилось количество тех, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя». Сейчас в Тюменской области их 54. Ранее URA.RU писало, какие выплаты положены ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Несмотря на то, что получателей денег с каждым годом все меньше, размер выплат остается неизменным с 2020 года.