В Тюмени есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди запретных зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Перечень границ территорий, обозначенных знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено — набережная реки Туры», — указано в документе.

Также запрет действует на территории парков и скверов. Например, нельзя кататься на электросамокатах на площади Памяти, Текутьевском бульваре, сквере Прощания. Также в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего их 64. Среди таких территорий левый берег Туры, мосты Челюскинцев, Профсоюзный и Мельникайте, а также Гилевская роща.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени внедрили технологию «Антитандем», она позволит выявлять тех, кто ездит на одном электросамокате вдвоем. В таком случае скорость транспорта будет снижаться, а за повторное нарушение пользователей будут штрафовать.