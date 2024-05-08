В Тюмени запретили кататься на электросамокатах на набережной и пешеходной улице. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, прокат, город, электросамокаты, дендрологический парк-выставка
В Тюмени есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч Фото:

В Тюмени запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди запретных зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Перечень границ территорий, обозначенных знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено — набережная реки Туры», — указано в документе.

Также запрет действует на территории парков и скверов. Например, нельзя кататься на электросамокатах на площади Памяти, Текутьевском бульваре, сквере Прощания. Также в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего их 64. Среди таких территорий левый берег Туры, мосты Челюскинцев, Профсоюзный и Мельникайте, а также Гилевская роща.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени внедрили технологию «Антитандем», она позволит выявлять тех, кто ездит на одном электросамокате вдвоем. В таком случае скорость транспорта будет снижаться, а за повторное нарушение пользователей будут штрафовать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди запретных зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Перечень границ территорий, обозначенных знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено — набережная реки Туры», — указано в документе. Также запрет действует на территории парков и скверов. Например, нельзя кататься на электросамокатах на площади Памяти, Текутьевском бульваре, сквере Прощания. Также в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего их 64. Среди таких территорий левый берег Туры, мосты Челюскинцев, Профсоюзный и Мельникайте, а также Гилевская роща. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени внедрили технологию «Антитандем», она позволит выявлять тех, кто ездит на одном электросамокате вдвоем. В таком случае скорость транспорта будет снижаться, а за повторное нарушение пользователей будут штрафовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...