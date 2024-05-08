Проект вынесли на общественное обсуждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на пустыре между берегом Исети и улицами Фурманова и Белинского построят трамвайную линию. Это следует из проекта, который мэрия выставила на общественные обсуждения. Там же «УГМК-Застройщик» к 2025 году возведет ЖК «Никольский».

Новая трамвайная ветка будет ответвлением от линии, которая будет продолжена по улице Большакова. Кроме того, рельсы проложат вдоль набережной реки Исети, где появится остановочный комплекс.

Жилой комплекс, который построит «УГМК-Застройщик», рассчитан на семь башен. Их совокупная жилая площадь составит около 53 тысяч квадратных метров. Высота домов достигнет 26, 28 и 30 этажей. До этого пустырь планировали отдать под застройку храма святой Екатерины, но участок исключили из списка возможных мест, так как он был предоставлен в постоянное пользование управлению ФСБ РФ по Свердловской области.

Карта: URA.RU