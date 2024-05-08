Wildberries объяснил, что будет с посылками после закрытия склада в Екатеринбурге

Посылки екатеринбуржцев отправят в другие места после ЧП на складе Wildberries

08 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Продавцов не будут штрафовать за отмену поставки товара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посылки екатеринбуржцев отправят на другие склады Wildberries после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной, 12/2, где погибла 27-летняя сотрудница. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Склад „Перспективный“ временно не функционирует — приостановлены все процессы. Мы оповестили об этом продавцов и просим привозить товары на другие доступные склады», — следует из сообщения. Продавцам не будут начислять штрафы за изменение плана или отмену поставки. Трагедия произошла в ночь на 8 мая. Женщина, по предварительным данным, оступилась и упала с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР, а склад временно перестал функционировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посылки екатеринбуржцев отправят на другие склады Wildberries после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной, 12/2, где погибла 27-летняя сотрудница. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Склад „Перспективный“ временно не функционирует — приостановлены все процессы. Мы оповестили об этом продавцов и просим привозить товары на другие доступные склады», — следует из сообщения. Продавцам не будут начислять штрафы за изменение плана или отмену поставки. Трагедия произошла в ночь на 8 мая. Женщина, по предварительным данным, оступилась и упала с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но сотрудница скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР, а склад временно перестал функционировать.