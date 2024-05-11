В каких тюменских лагерях остались путевки на летние каникулы

В четыре тюменских лагерях еще можно купить путевки на летние смены

12 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

В четырех тюменских лагерях еще есть места на летние смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В четырех тюменских лагерях остались места на летние смены. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям в каникулы. Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них остались путевки на летние смены. На все летние месяцы есть путевки в лагере «Энергетик». В «Ребячью республику» еще можно успеть купить путевки на пятую и шестую смены. Они приходятся на август. В лагере «Витязь» путевок за полную стоимость не осталось, но с июля можно будет приобрести путевку на смены в августе по софинансированию. Согласно условиям, часть стоимости путевки здесь оплачивают родители, на вторую выделяются деньги из областного бюджета. Количество льготных путевок ограничено. Комплекс «Остров детства» может принять детей только на дневное пребывание. Места есть с первой по шестую смены. На полный день туда можно отправить ребенка с проживанием уже не в отдельном корпусе, а в глемпинге. Ранее тюменцам рассказали, как записать ребенка в летний лагерь. Чтобы принять участие в программе софинансирования и получить льготную путевку нужно заполнить электронное заявление, доступ к которому открывается с 13 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В четырех тюменских лагерях остались места на летние смены. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям в каникулы. Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них остались путевки на летние смены. На все летние месяцы есть путевки в лагере «Энергетик». В «Ребячью республику» еще можно успеть купить путевки на пятую и шестую смены. Они приходятся на август. В лагере «Витязь» путевок за полную стоимость не осталось, но с июля можно будет приобрести путевку на смены в августе по софинансированию. Согласно условиям, часть стоимости путевки здесь оплачивают родители, на вторую выделяются деньги из областного бюджета. Количество льготных путевок ограничено. Комплекс «Остров детства» может принять детей только на дневное пребывание. Места есть с первой по шестую смены. На полный день туда можно отправить ребенка с проживанием уже не в отдельном корпусе, а в глемпинге. Ранее тюменцам рассказали, как записать ребенка в летний лагерь. Чтобы принять участие в программе софинансирования и получить льготную путевку нужно заполнить электронное заявление, доступ к которому открывается с 13 мая.