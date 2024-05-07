У компании бизнесмена Сергея Ситникова, владеющей ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, упала выручка и появились убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы.
«Чистый убыток ООО „Детский мир“ за 2023 год: -254 000 рублей (-110%). В 2022 году: 2 495 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 28,3 до 26,1 млн рублей.
Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти ищут инвестора, который выкупит у частной фирмы здание торгового центра площадью 7,5 тысяч квадратов. Недвижимость оценивают в 500 млн рублей.
Скрин: сервис СБИС
Скрин: сервис СБИС
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У компании бизнесмена Сергея Ситникова, владеющей ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, упала выручка и появились убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. «Чистый убыток ООО „Детский мир“ за 2023 год: -254 000 рублей (-110%). В 2022 году: 2 495 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 28,3 до 26,1 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти ищут инвестора, который выкупит у частной фирмы здание торгового центра площадью 7,5 тысяч квадратов. Недвижимость оценивают в 500 млн рублей.