07 мая 2024

Компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЦ ГиперСити. Курган , детский мир курган
ТЦ «Детский мир» показал убытки за 2023 год Фото:

У компании бизнесмена Сергея Ситникова, владеющей ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, упала выручка и появились убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы.

«Чистый убыток ООО „Детский мир“ за 2023 год: -254 000 рублей (-110%). В 2022 году: 2 495 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 28,3 до 26,1 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти ищут инвестора, который выкупит у частной фирмы здание торгового центра площадью 7,5 тысяч квадратов. Недвижимость оценивают в 500 млн рублей.

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У компании бизнесмена Сергея Ситникова, владеющей ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, упала выручка и появились убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. «Чистый убыток ООО „Детский мир“ за 2023 год: -254 000 рублей (-110%). В 2022 году: 2 495 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 28,3 до 26,1 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти ищут инвестора, который выкупит у частной фирмы здание торгового центра площадью 7,5 тысяч квадратов. Недвижимость оценивают в 500 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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